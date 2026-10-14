El Feyenoord busca la revancha en la Champions League tras la derrota por 5-1 ante el FC Barcelona el mes pasado. Giovanni van Bronckhorst mantiene este miércoles ante el Como el mismo once que ganó 2-0 al AZ, según se desprende de la alineación para el partido, que comienza a las 18:45.

Tjark Ernst estará bajo palos ante los italianos. Givairo Read, por la derecha, y Javi López, por la izquierda, ocuparán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Mika Mármol formarán la pareja de centrales del equipo de Róterdam. Tsuyoshi Watanabe vuelve a estar completamente en forma y podría entrar como suplente.

Van Bronckhorst no tiene sorpresas preparadas en el centro del campo del Feyenoord. Eso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël saldrán de inicio ante el Como.

En la delantera del equipo local también estarán los habituales. Anis Hadj Moussa jugará por la derecha y Luciano Valente, que atraviesa un buen momento de forma, por la izquierda. Nacho Ferri, que marcó ante el AZ, será el delantero centro del Feyenoord.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Alineación del Como: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Milla, Baturina, Perrone; Diao, Paz, Kaiki Bruno.