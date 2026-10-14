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Rian Rosendaal
Traducido por

Giovanni van Bronckhorst no prepara ninguna sorpresa para el duelo contra el Como

Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Liga de Campeones

El Feyenoord busca la revancha en la Champions League tras la derrota por 5-1 ante el FC Barcelona el mes pasado. Giovanni van Bronckhorst mantiene este miércoles ante el Como el mismo once que ganó 2-0 al AZ, según se desprende de la alineación para el partido, que comienza a las 18:45.

Tjark Ernst estará bajo palos ante los italianos. Givairo Read, por la derecha, y Javi López, por la izquierda, ocuparán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Mika Mármol formarán la pareja de centrales del equipo de Róterdam. Tsuyoshi Watanabe vuelve a estar completamente en forma y podría entrar como suplente.

Van Bronckhorst no tiene sorpresas preparadas en el centro del campo del Feyenoord. Eso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Gjivai Zechiël saldrán de inicio ante el Como.

En la delantera del equipo local también estarán los habituales. Anis Hadj Moussa jugará por la derecha y Luciano Valente, que atraviesa un buen momento de forma, por la izquierda. Nacho Ferri, que marcó ante el AZ, será el delantero centro del Feyenoord.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

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Alineación del Como: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Milla, Baturina, Perrone; Diao, Paz, Kaiki Bruno.

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