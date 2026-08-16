Giovanni van Bronckhorst ha dado a conocer la alineación del Feyenoord para el duelo ante el Go Ahead Eagles. El entrenador del conjunto de Róterdam introduce un solo cambio en su once inicial.

Al igual que la semana pasada contra el Sparta Rotterdam (victoria por 0-1), el fichaje veraniego Tjark Ernst estará bajo palos en el Feyenoord. La única modificación se produce en la zaga: Tsuyoshi Watanabe se ha recuperado de una lesión y sustituye a Thijs Kraaijeveld en el centro de la defensa.

Watanabe sufrió esa lesión en el amistoso contra el Atalanta. Tras un duro choque, abandonó entonces el campo con dolor en la clavícula. Por ello se perdió el partido contra el Sparta, pero ahora el japonés ya está lo suficientemente recuperado.

Watanabe formará el eje de la defensa junto a Jeremiah St. Juste. Givairo Read (lateral derecho) y Mika Mármol (lateral izquierdo) son los otros defensores.

El centro del campo del Feyenoord volverá a estar formado por Charles Vanhoutte, Luciano Valente y Gjivai Zechiël. El ataque tampoco presenta cambios, con Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda y Gaoussou Diarra.

Feyenoord y Go Ahead arrancarán el domingo por la tarde a las 14:30 en De Kuip. Será para el Feyenoord el primer partido oficial en casa de la nueva temporada.

El conjunto de Róterdam comenzó esta campaña en la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij con una victoria por 0-1 ante el Sparta, gracias a un gol de Valente. El Go Ahead también ganó su duelo inaugural: 4-1 contra el Willem II.

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

Alineación del Go Ahead Eagles: Haug; Sampsted, Van Zwam, Kramer, James; Salah Rahmouni, Linthorst; Tengstedt, Suray, Edvardsen; Flataker.