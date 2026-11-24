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Tjark Ernst no volverá de momento a la portería del Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst lo cuenta justo antes del inicio del Feyenoord - FC Porto ante las cámaras de Ziggo Sport. El mensaje fue un duro golpe para Ernst.

Ernst llegó el pasado verano procedente del Hertha BSC por cinco millones de euros. El portero de 23 años ha tenido un comienzo de temporada realmente desastroso en el Feyenoord, por lo que Van Bronckhorst ya no ve otra opción que dejar fuera a su portero titular. Florian Kastenmeier ocupará, por ahora, la portería.

«Me fijo en lo que necesita el equipo en este momento. De ahí la decisión de poner a Florian (Kastenmeier, N. de la R.). Así tenemos algo más de experiencia atrás, también a la hora de dar indicaciones y dirigir a la defensa», explica Van Bronckhorst.

«Él tiene una experiencia que Tjark (Ernst, N. de la R.) no tiene. Ha jugado muchísimos partidos, en circunstancias difíciles. Está claro que Tjark pasa por un mal momento. Es un joven talento que tiene que seguir progresando. Eso conlleva tropiezos. Vamos a acompañarlo bien en ese proceso».

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«Ahora hemos decidido ponerlo a él. No es solo para un partido», afirma el entrenador del Feyenoord, que descarta tajantemente un pronto regreso de Ernst a la portería.

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El mensaje fue un duro golpe para Ernst, reconoce Van Bronckhorst. «Por supuesto, no le hizo ninguna gracia que se lo comunicáramos. Son momentos difíciles, también para un entrenador. Son conversaciones complicadas, sobre todo porque ves las emociones de los jugadores. Son decisiones duras, pero hay que tomarlas».

«Se le nota que lo está pasando mal. Tampoco es fácil dar el salto de Alemania a este gran club. Te esfuerzas, lo das todo. Entonces atraviesas un mal momento y sabes que, en un club grande, las cosas pueden ser muy duras. En los medios, en el estadio… Son cosas que él todavía no había vivido, pero tenemos que seguir apoyándolo».

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Shaqueel van Persie también será titular el martes. Sustituye a Nacho Ferri, que tampoco ha rendido como se esperaba. «Sí, Shaqueel… Es simplemente un delantero por otro», señala Van Bronckhorst. «Tenemos muchos jóvenes talentos en el club y ahora tenemos que recurrir a todos. Por eso, hoy también es una buena oportunidad para que él salga de inicio».

«Shaqueel ha jugado menos partidos de los que queríamos debido a su condición física. En las últimas semanas se ve en los entrenamientos que está ganando fuerza. Y que tiene calidad. Ya ha marcado muchos goles para nosotros, así que esperamos que ahora también lo haga».