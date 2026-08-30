Giovanni van Bronckhorst, crítico con el fichaje millonario del Feyenoord tras el empate contra el ADO Den Haag

Feyenoord dejó escapar puntos este domingo de forma sorprendente en De Kuip ante el recién ascendido ADO Den Haag (2-2). El portero Tjark Ernst volvió a ser batido en dos ocasiones y, especialmente en el 0-2, no dio una imagen demasiado convincente. El entrenador Giovanni van Bronckhorst se mostró crítico tras el partido con el alemán de 23 años.

Ernst fue llevado este verano a Róterdam como sucesor de su compatriota Timon Wellenreuther. El guardameta obtuvo de inmediato un puesto en el once titular del Feyenoord, que ya dejó escapar puntos dos veces en los tres primeros partidos de la temporada. Además, el conjunto de Róterdam encajó dos goles en cada partido, ante Go Ahead Eagles (2-2), SC Cambuur (2-5) y, por tanto, también contra el ADO.

Tras el partido, a Van Bronckhorst le pidieron en ESPN que valorara a Ernst, fichado del Hertha BSC por casi cinco millones de euros. «Tjark es, por supuesto, parte del equipo», comienza el exlateral izquierdo.

«Creo que también tenemos que ayudarle más como última línea. Cuando tenemos el balón, pero desde luego también en defensa. Hoy encajamos dos goles y sí, llegaron un poco de la nada, pero son momentos en los que hay que mantenerse alerta. No solo Tjark, también la defensa».

«Si hay un saque de banda y diez segundos después el balón está en la portería, está claro que eso no está bien», cuenta Van Bronckhorst. En el primer gol, obra de Nigel Thomas, Ernst no pudo reaccionar con la suficiente rapidez a un disparo desviado.

En el 0-2 de Sekou Sylla, Ernst se lanzó aparentemente lento hacia la escuadra. Feyenoord se metió de nuevo en el partido y empató por medio de Ayase Ueda y Anis Hadj Moussa, pero no pudo evitar una vergonzosa pérdida de puntos.

A continuación, le preguntaron a Van Bronckhorst si el Feyenoord aún se reforzará antes del cierre del mercado de fichajes. «Creo que tendremos que esperar al próximo día. Dévy (el director técnico Rigaux, red.) está trabajando en ello y espero que pueda pasar algo».

«Pero claro, también depende del club ver si traer jugadores es financieramente viable. Eso no me corresponde a mí». Van Bronckhorst también habló de Jeremiah St. Juste, que se cayó del once durante el calentamiento y fue sustituido por el fichaje Javi López.

«St. Juste no se encontraba del todo bien y en el calentamiento dijo que no se sentía en forma, que se sentía vacío. Entonces es lógico que no puedas salir de inicio con él», señaló Gio, que entonces desplazó a Mika Mármol al centro para crear espacio en la izquierda para López.



