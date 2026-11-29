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Giovanni van Bronckhorst cree que el Feyenoord mereció más que un empate a uno ante el Ajax el domingo por la tarde. El entrenador del equipo de Róterdam vio a los suyos superiores en el juego.

«Lo que predomina, por supuesto, es que, pese a jugar bien, no hemos conseguido ganar el partido», comienza Van Bronckhorst ante las cámaras de ESPN. «Los primeros cinco minutos fueron difíciles, pero después fuimos creciendo en el partido. Dominamos y tuvimos buenas ocasiones».

«Es una pena no haber marcado el segundo gol, pero no puedo reprocharles nada a los chicos. Siguieron intentándolo, trabajaron duro, ganaron duelos y jugaron a buen ritmo. No nos ha servido para ganar, pero estoy satisfecho con cómo estuvimos hoy en el campo».

Nacho Ferri falló un penalti crucial para el Feyenoord, aunque Van Bronckhorst, al igual que Luciano Valente , no se arrepiente de la decisión de dejar que el español lo lanzara. «Es el primero de la lista y, al final, él mismo decide si quiere tirarlo o no. Es algo que uno siente como jugador y, por supuesto, tiene esa opción. Esta vez salió mal».

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Después, preguntan a Van Bronckhorst si también le molestó que Yves Bissouma no viera una segunda tarjeta amarilla. El centrocampista rozó claramente el límite en la segunda parte e incluso lo sobrepasó, pero el árbitro Allard Lindhout no lo sancionó.

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«Desde luego que me enfadé por eso», responde el entrenador del Feyenoord mientras vuelve a ver las imágenes de la falta de Bissouma sobre Oussama Targhalline.

«Son momentos del partido en los que el árbitro puede mostrarla. Para mí, esto es claramente tarjeta amarilla. No lo entiendo», afirma Van Bronckhorst, que a continuación se refiere a Lindhout.

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«Al final, son momentos cruciales, por supuesto. Si puedes seguir cometiendo este tipo de faltas y el árbitro no muestra la amarilla... Quedarte con diez en un partido de esta importancia marca una diferencia enorme».

«Por supuesto, estamos decepcionados por no haber ganado hoy, pero este es el camino que debemos seguir», concluye Van Bronckhorst con una nota positiva. «Viendo cómo estuvimos en el campo hoy y el martes pasado, creo que la victoria está cerca».