Gio Simeone: "Es inevitable querer ir al Atlético de Madrid, esté mi padre o no"

El hijo mayor de Diego Pablo Simeone lleva 10 goles con el Cagliari y sueña con vestir la rojiblanca algún día

Lo ha dicho por activa y por pasiva. A Giovanni Simeone, el hijo mayor de Diego Pablo Simeone, le encantaría jugar en el . Esté su padre como entrenador o no. Lo ha dicho varias veces y en las últimas horas ha vuelto a repetirlo. Gio Simeone es delantero centro, tiene 25 años, milita en el de la , y esta temporada ha anotado 10 goles en un total de 30 partidos en el Calcio. Tras sus experiencias satisfactorias en el y luego en la , Gio sigue soñando con jugar, algún día, en el Atlético de Madrid

La cadena ESPN reunió a los tres hijos varones del Cholo Simeone en un programa que contó con la presencia de Giovanni, Gianluca y Giuliano, que ahora mismo está jugando en el juvenil del equipo rojiblanco, formándose para la elite. Cuando en el programa le preguntaron por su futuro y por si le gustaría jugar en el equipo de su padre, Gio Simeone insistió: "Desde chico quise jugar en el Atleti".

Gio Simeone: "Es inevitable que quiera ir al Atlético de Madrid"

Sobre si ficharía por el Atlético con su padre de entrenador, Giovanni se mostró contundente: "Más que nada porque él está en un club en el que siempre de chico quise ir como es el Atlético. Es inevitable que quiera ir. Está mi viejo, pero si no estuviese también me gustaría ir al Atlético, porque es realmente lo que quiero, lo que me gustaría", comentó.

"Es inevitable que no quiera ir al Atlético, aunque no esté mi viejo", Gio Simeone un fanático del Colchonero. #ESPNRedes @AguCasanova pic.twitter.com/HJfSvRbULa — ESPN Redes (@ESPNRedes) July 8, 2020

Gio tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024

Gio Simeone llegó al Cagliari procedente de la Fiorentina, con una cesión con opción de compra. El delantero ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2024. Quién sabe si, algún día, el gran sueño del hijo del Cholo llega a producirse y acaba rompiéndola con la camiseta del Atlético de Madrid. Por ahora, triunfa y madura en . Tiene 25 años y toda la vida por delante para lograr su aspiración: ser el delantero centro del Atlético de Madrid.