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Gila: «Vengo al Milan porque es uno de los equipos más fuertes del mundo, por su historia y por las ideas del entrenador»

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Mario Gila, que ayer firmó con el Milan hasta 2031, declaró a los medios del club: «Elegí al Milan porque es uno de los equipos más fuertes del mundo; su historia y todo lo que lo rodea es justo lo que necesitaba para alcanzar ciertos niveles. Hay muchos objetivos y daré todo para alcanzarlos. Es un reto maravilloso. Las ideas del entrenador y lo que representa el Milan me llevaron a elegir al Diavolo».


«Estoy muy emocionado de llegar a un club tan importante. Estos días he sentido muchas emociones positivas; estoy muy feliz. Mis sensaciones son buenas y estoy seguro de que me llevaré bien con los compañeros; me adapto rápido a cualquier lugar».


«Tengo muchas ganas de conocer Milanello; el lunes habrá aficionados. Quiero conocer al entrenador y ver cómo trabaja. Ansío estar en Milanello».

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