Gil Marín: "El Atlético de Madrid no puede plantearse fichar a Rodrigo ahora"

Entrevista del consejero delegado del Atlético de Madrid en SER Deportivos Valencia

Miguel Ángel Gil Marín una entrevista concedida a SER Valencia, repasó parte de la actualidad del y también habló sobre la posibilidad de fichar al delantero Rodrigo Moreno. Gil Marín comentó: “No tiene sentido ahora hablar del fichaje de Rodrigo, primer por el momento tan bonito que está viviendo el y segundo, porque ahora nosotros también estamos en Champions, con mala suerte por lesiones, pero estamos valorando el mercado, eso sí”, dijo. Gil Marín continuó comentando “ahora tenemos lesiones y destinamos casi el 90% de los ingresos ordinarios que tenemos a los jugadores, tenemos consumidos casi el tope salarial que pone la Liga. Vamos a analizar las opciones de mercado teniendo en cuenta que Costa aún le falta para estar en condiciones óptimas. Nos gustaría poder ganar la Supercopa, pasar la eliminatoria del y como tenemos pocos jugadores es complejos, tenemos un solo delantero de referencia que es Morata y vamos a ver qué ofrece el mercado. Y estamos muy limitados”, aseguró.

¿Sería posible fichar a Rodrigo Moreno en esta ventana de fichajes? Gil Marín no negó el interés por el delantero, pero cerró la puerta de manera definitiva: “Ahora mismo no es planteable que venga Rodrigo y no tiene sentido hablarlo en público, porque pasar la eliminatoria ante el al Valencia le daría mucho dinero”, comentó. El consejero delegado del Atlético de Madrid, que reconoció implícitamente que existía un pacto con Peter Lim para comprar a Rodrigo Moreno, condicionado a la venta de un jugador para que se hiciese efectiva, tal como avanzó en su día Goal, dijo que “ahora mismo”, el Atlético “no se puede plantear la compra de Rodrigo en este mercado de invierno”. Cabe recordar que el pasado verano, Gil Marín y Lim pactaron la compra de Rodrigo, que no se llevó a cabo porque el Atlético no pudo vender a Correa.

Cuestionado sobre qué es más importante, si el nuevo estadio o la consecución de títulos, Gil Marín comentó en la Cadena Ser Valencia lo siguiente: “Hicimos un proyecto estratégico que nos está saliendo bien, pero un club es lo que es su masa social. Y el Atleti es grande porque su masa social es grande. Si hay una gestión ordenada y hay buenos resultados, la gente va a responder. Las infraestructuras van para siempre y los títulos son una anécdota, pero creo que tanto el nuevo estadio como los títulos deben ir de la mano”

Y por último, sobre el momento del Valencia CF y la destitución en su momento de Mateu Alemany, el CEO del Atlético de Madrid comentó: “No soy objetivo porque soy amigo personal de Mateu Alemany, pero mira el Valencia es tan grande que está ahí compitiendo con nosotros, está en Europa y al final nadie es más importante que el club. El Valencia tiene una afición que le permite seguir ahí arriba”