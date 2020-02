Gil Alcalá: “Motiva que Cruz Azul y Pumas se hayan fijado en mí”

El arquero de Gallos Blancos es uno de los pocos porteros mexicanos que se han adueñado de la titularidad en la Liga MX.

Haber entregado buenos números con en el Apertura 2019 ante la salida de Tiago Volpi al Sao Paulo le valió a Gil Alcalá para ser colocado en la órbita de dos de los cuatro grandes de la .

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el portero jalisciense no logró ser transferido a y Pumas, una situación que no incomodó, sino que lo incentivó.

“Es una motivación totalmente, creo que como jugador siempre aspiras a que grandes equipos te volteen a ver, a tener una vida y una carrera muy buena, para eso nos exigimos todos los días, para eso entrenamos, para que el rendimiento sea dentro de la cancha”, expresó en entrevista con Goal.

El oriundo de Tepatitlán de Morelos se mostró satisfecho por haberse ganado el respaldo de directiva y cuerpo técnico pese a la baja del brasileño, quienes incluso lo nombraron capitán.

“Te da alegría que puedo seguir con la oportunidad de ser portero titular de Gallos Blancos, el equipo que me ha demostrado que confía mucho en mi y me ha dado la responsabilidad de estar hoy en el arco”, dijo.

Alcalá, quien ha mostrado regularidad desde que se afianzó en el arco del equipo de Víctor Manuel Vucetich mantiene la mira puesta en poder emigrar al futbol europeo, tal como lo hicieran recientemente Edson Álvarez, Diego Lainez, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.

“Claro, me ilusiona, uno cuando juega futbol y se levanta todos los días tiene objetivos y motivaciones, sino no habría mucho sentido por jugar futbol, todos los días me levanto con un objetivo: ser el mejor portero de Querétaro, ser el mejor portero de , llamar la atención de grandes clubes”, mencionó.

Para el cancerbero, Querétaro está para alcanzar la gloria, toda vez que presentaron buenos dividendos en el último semestre: “Independientemente de que tuvimos bajas importantes, la base se quedó, se quedó lo más importante que es el Profe Vuce y el equipo está para pelear el título”.