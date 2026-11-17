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Gigi Cagni habla del momento de la Juventus: «Veo confusión en el club, por parte de todos, incluido el técnico. He visto cosas que ha hecho Spalletti, decisiones que apenas entiendo. Ha puesto a Koopmeiners de lateral en varias ocasiones. Y además no tiene delantero centro».

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Gigi Cagni, nacido en 1950 y decano de los entrenadores italianos, entrevistado por TMW, se detiene especialmente en la Juventus: «La Juve tiene que poner orden. Mi sensación es que hay confusión, no está muy claro lo que pasa. Veo confusión en el club, por parte de todos, incluido el técnico. He visto cosas que ha hecho Spalletti, decisiones que apenas entiendo. Ha puesto a Koopmeiners de lateral en varias ocasiones. Estas ideas tendrán algún motivo, pero no logro entenderlas. Y además no tiene delantero centro y hay jugadores que no están rindiendo».

Después, Cagni comenta las palabras de Antonio Cassano, que calificó de «malos» a los jugadores italianos: «¿Malos en qué? Si se refiere a la técnica y se toma a sí mismo como punto de comparación, es lógico que piense que los demás son malos. Hemos visto a grandes jugadores, hemos ganado Mundiales contra otras grandes selecciones. Los de hoy no son malos; es una palabra fea. Su calidad no es sobresaliente, esa es la verdad. En mi opinión, una de las cosas más graves hoy es la falta de personalidad de los jugadores. Si no tienes personalidad, es difícil hacer cosas importantes. Luego hay que añadir calidad técnica y física, que nosotros sí tenemos. No puedo seguir oyendo desde hace semanas que estamos jugando mucho y que no se puede correr. Hasta ahora han jugado 15-16 partidos oficiales, ¿y ya les cuesta? ¿De qué estamos hablando? Hoy los jugadores no hacen grandes sacrificios en comparación con los de antes. Hay que ser profesionales serios».

Y, por último, según recoge TuttoJuve.com: «Conte no da el programa de la semana: cada día te comunica el plan de ese mismo día y a veces incluso lo cambia. Y gana. ¿Por qué ha llegado a esto? Porque sabe que, si les das el programa semanal, hacen planes con sus esposas, novias y amigos. Lo primero es ir a descansar. Son profesionales; sabes que hace falta una condición psicofísica óptima para rendir al máximo. Si no estás bien física y mentalmente, la táctica no te sirve de nada. Si no puedes con ello, pierdes contra cualquiera. Primero hay que trabajar el aspecto psicofísico, y el trabajo duro y el descanso son determinantes».

Cagni, nacido en 1950, entrenó por última vez en 2017, cuando dirigió al Brescia.