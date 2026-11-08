La leyenda del Manchester United, Ryan Giggs, lanzó un mensaje de advertencia al joven talento JJ Gabriel, de 16 años, que se prepara para abandonar el club inglés y fichar por el Real Madrid.

Giggs, que disputó 963 partidos con la camiseta del Manchester United y conquistó con el club 34 títulos importantes, habló sobre el futuro del jugador durante su aparición en el canal de su excompañero Rio Ferdinand en YouTube, al afirmar: "Hasta ahora todo marcha bien en su carrera (la de Gabriel), entonces, ¿por qué estropearlo? Estás en el camino correcto".

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El galés añadió: "Yo entrené a los 15 años y no jugué con el primer equipo hasta dos años después, así que hay que tener la paciencia que parece que la gente no tiene actualmente. Y aunque no lo creas, el fútbol con el primer equipo del Manchester United es completamente diferente a jugar con los juveniles, o incluso en los partidos de pretemporada".

Y prosiguió: "Puede que lo hagas bien en el primer partido, pero tienes que hacerlo a lo largo de 40 o 50 partidos en la temporada. Tendrás lesiones, pérdidas de forma y malos resultados, por eso debes ser paciente. Si estás en el camino correcto, espera tu momento por muy bueno que seas".

Giggs puso como ejemplo a seguir la experiencia de Max Dowman, el joven talento del Arsenal, al decir: "Max Dowman es increíble, pero actualmente no juega con el Arsenal. Estoy seguro de que está esperando su momento, y estoy seguro de que se siente impaciente, pero no se rebela. Sabe que dentro de dos años quizá llegue a ser titular en el Arsenal".

Gabriel está actualmente cerca de anunciar oficialmente su incorporación al Real Madrid, por unos 15 millones de euros, según informes de prensa.