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UEFA Nations League D
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Europa Sports Park
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Gibraltar vs Malta en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Gibraltar vs Malta
Gibraltar
Malta
UEFA Nations League D

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Gibraltar vs Malta de la Liga D de la Nations League de la UEFA.

Cómo ver Gibraltar vs Malta con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League D - Jornada 6
Europa Sports Park

Gibraltar recibe a Malta en el Europa Sports Park en un partido de la fase de grupos de la Liga D de la Nations League de la UEFA, con el liderato en juego.

Malta llega como líder del grupo y buscará ampliar su ventaja con otro resultado positivo fuera de casa.

La Gibraltar de Scott Wiseman atraviesa una racha difícil en esta edición de la Nations League. Ocupa el tercer puesto del grupo y perdió por 0-2 en casa ante Andorra en su último partido de la competición, un resultado que ha dejado sus aspiraciones de acabar primera pendientes de un hilo.

La Malta dirigida por Emilio De Leo llega en un buen momento. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, entre ellos uno por 1-0 ante Andorra y otro por 1-2 a domicilio frente a Andorra, y ha mostrado la regularidad que le permite liderar el grupo con comodidad.

Los dos equipos empataron 1-1 cuando se enfrentaron anteriormente en esta edición de la Nations League, así que ambos saben lo que hay en juego en el nuevo duelo. Malta querrá mejorar aquel resultado; Gibraltar necesita puntos para seguir en la pelea.

Gibraltar contra Malta alineaciones

4-3-3
Gibraltar crest
Gibraltar
GIB
Formación
Malta crest
Malta
MAL
4-2-3-1
J. HankinsJ. Hankinsteam-logoK. RonanB. LopesB. Lopesteam-logoL. AnnesleyJ. ValarinoJ. Valarinoteam-logoD. BentG. TorrillaG. Torrillateam-logoN. Pozoteam-logoD. BorgeL. MasonL. Masonteam-logoJ. ScanlonH. BonelloH. Bonelloteam-logoJ. Corbalanteam-logoR. Camenzuliteam-logoK. Shawteam-logoE. Pepeteam-logoI. Chouarefteam-logoJ. MbongM. GuillaumierM. GuillaumierT. TeumaT. Teumateam-logoB. PaiberI. CardonaI. Cardona
Malta crest
Malta
MAL
4-3-3
Gibraltar

Once inicial

Malta

Suplentes

Manager

  • S. Wiseman
  • E. De Leo

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