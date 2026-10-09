Gianni Infantino volverá a ser presidente de la FIFA: vía libre pese a un apoyo marginal

Victor Montagliani va a retirarse de la carrera por convertirse en presidente de la FIFA, según informan varios medios británicos este jueves por la noche. Gianni Infantino parece encaminarse así con facilidad hacia un cuarto mandato.

Las elecciones a la presidencia de la FIFA están previstas para 2027. El suizo Infantino ya ha anunciado que quiere optar a un cuarto mandato.

Sin embargo, ni mucho menos cuenta con el apoyo de todos. Todos los países miembros de la UEFA no votarán por él, según anunció la federación europea a principios de esta semana.

También la confederación asiática AFC y la CONCACAF se oponen con firmeza a un cuarto mandato de Infantino. Solo en África intenta todavía ganar votos.

El problema ahora es simplemente que Infantino no tiene ningún rival. Todo apuntaba a que Montagliani daría el paso, pero el canadiense prefiere seguir siendo presidente de la CONCACAF.

Infantino se vio envuelto en varias polémicas el pasado verano durante el Mundial. Especialmente, cayó muy mal el hecho de que la FIFA revocara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Los candidatos a la presidencia de la FIFA tienen de plazo hasta el 18 de noviembre para presentar su candidatura. Por ahora, por tanto, nadie ha dado un paso al frente para desafiar a Infantino.