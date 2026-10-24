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Gianni Infantino ha rechazado tajantemente las peticiones de que dimita como presidente de la FIFA tras un periodo de intensa crisis institucional. El dirigente suizo-italiano asegura que sigue contando con el apoyo abrumador de la comunidad futbolística mundial pese a las críticas recibidas por sus planes de vender los derechos comerciales.

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Infantino supera las consecuencias de la polémica por los derechos comerciales

Hace dos meses, Infantino se enfrentó a una enorme presión por parte de la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Los dirigentes de las confederaciones le acusaron de «engaño» en relación con la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE). La controvertida propuesta consistía en vender una parte de los derechos comerciales de la FIFA a una firma de inversión privada.

Infantino abandonó el proyecto FFE apenas unos días después de presentarlo. Sin embargo, las consecuencias dañaron gravemente su relación con partes interesadas clave. La UEFA dio recientemente a la FIFA de plazo hasta el 2 de noviembre para publicar toda la documentación relacionada con el plan descartado, al considerar que siguen sin respuesta cuestiones fundamentales.

Durante una reciente reunión del Consejo de la FIFA, sus miembros advirtieron a Infantino de que no sería apto para el cargo si retenía los documentos solicitados. Posteriormente, el presidente pidió disculpas por la forma en que se comunicó el proyecto FFE y se realizaron las consultas al respecto.

«No pasa nada por discrepar»

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Pese a las duras críticas, a Infantino no le preocupa en absoluto la posibilidad de dejar el cargo. Cuando le preguntaron en una inusual entrevista si había considerado dimitir, el presidente de la FIFA se limitó a reír antes de defender su mandato.

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«Bueno, ya saben que fui elegido por 211 federaciones miembro de todo el mundo», dijo. «Creo que lo importante es que en una organización como la FIFA puede haber distintas opiniones, distintos puntos de vista. Pero si nos tomamos en serio la democracia, el proceso democrático, la idea de que todo el mundo tiene el mismo voto y la misma voz en cualquier lugar del planeta, de que el fútbol pertenece a todos, si nos tomamos eso en serio, también debemos respetar las opiniones de la inmensa mayoría».

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Al abordar la profunda división con la UEFA y otras confederaciones, Infantino hizo un llamamiento a la unidad. «No hay nada malo en discrepar», añadió. «Lo vemos cada día en muchos países del mundo. No pasa nada por discrepar. No pasa nada por tener distintos puntos de vista, pero después tenemos que ser capaces de seguir adelante».

En declaraciones desde el Mundial sub-15 en Azerbaiyán, reconoció errores administrativos. El presidente admitió que la FIFA había hecho «algunas cosas que quizá no estén tan bien», aunque insistió en que tanto él como la administración actuaban «lo mejor que podemos».

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El apoyo mundial refuerza su candidatura a la reelección

Infantino ha pasado las últimas semanas viajando por todo el mundo para recuperar apoyos políticos. Las visitas a Marruecos, Cabo Verde, Japón y República Dominicana le han reportado importantes beneficios. De forma decisiva, el presidente de la AFC, Sheikh Salman, dio un giro radical y pasó a apoyar al suizo-italiano, lo que fracturó el bloque opositor inicial.

«Acabo de volver de Tokio, donde la Confederación Asiática de Fútbol me ha dado todo su apoyo», afirmó Infantino. «Estuve en Cabo Verde, donde todos los países africanos me han dado su apoyo. Estoy hablando con todas las federaciones de todo el mundo».

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Señaló la dificultad de mantener unido al mundo del fútbol, pero subrayó que la decisión final corresponde a los votantes. «Hay distintos puntos de vista. No siempre es fácil reunirlos todos bajo un mismo techo, pero debemos respetar, y yo respeto, todas las opiniones y todos los puntos de vista. Después corresponderá a las federaciones miembro de la FIFA decidir a quién quieren como presidente y cómo quieren que se dirija la FIFA», explicó.

Cuando le insistieron en si publicaría los controvertidos documentos del proyecto FFE exigidos por la UEFA, Infantino evitó dar una respuesta clara. Alegando que hay procedimientos legales en curso, afirmó: «Responderemos, por supuesto, a todas las preguntas que se nos hagan, en la medida en que el proceso lo permita y podamos hacerlo».

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Sin rivales a la vista para un tercer mandato

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La intensa campaña de Infantino para consolidar su poder ha hecho que su reelección para un tercer mandato parezca casi inevitable. El plazo para que otros candidatos anuncien su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de marzo termina el 18 de noviembre.

Por ahora, no se ha presentado ningún rival, por lo que Infantino podría concurrir cómodamente sin oposición. Para aumentar aún más su atractivo ante las federaciones miembro, ha propuesto incrementar en 3.400 millones de dólares (2.600 millones de libras) la financiación destinada al desarrollo del fútbol mundial.