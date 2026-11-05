¡Gianni Infantino se enfrenta a una gran amenaza! Kozo Tashima, de la Federación Japonesa de Fútbol, lanza su candidatura a la presidencia de la FIFA con el respaldo de la UEFA

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El férreo control de Gianni Infantino sobre el gobierno del fútbol mundial afronta su mayor desafío hasta la fecha, mientras un destacado candidato asiático se prepara para entrar en la carrera por la presidencia de la FIFA. Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA), ha anunciado oficialmente su intención de presentarse al cargo más importante del fútbol mundial.

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Surge un rival de peso

En un movimiento que ha sacudido los despachos de Zúrich, Tashima ha confirmado su intención de presentarse a la presidencia de la FIFA. El dirigente japonés se convierte en el rival más importante de Infantino, al frente del fútbol mundial desde 2016. Tashima es la segunda persona que anuncia su candidatura antes de la decisiva fecha límite del 18 de noviembre, después del exdefensa del Tottenham Ramon Vega.

Mientras que la candidatura de Vega sigue en el aire por la exigencia de contar con cinco avales de asociaciones miembro, no se espera que Tashima tenga esas dificultades. El exinternacional japonés es una figura muy respetada en el fútbol y se cree que cuenta con el respaldo estratégico de la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo está cada vez más frustrado con el liderazgo de Infantino, especialmente tras una polémica propuesta presentada a principios de este año para vender una participación en los derechos comerciales de la FIFA.

En declaraciones al periódico japonés Sports Nippon, Tashima expuso su visión sobre el futuro de la organización. «Agradezco poder hacer este anuncio con el pleno apoyo de la Asociación de Fútbol de Japón», explicó. «No se trata de ganar o perder, sino de transmitir al mundo la actitud honesta, sensata e íntegra que ha construido el fútbol japonés. Lo que la FIFA necesita ahora son estos valores que hemos protegido. He decidido presentarme para hacer llegar este mensaje al mundo».

Una batalla por el rumbo de la FIFA

Tashima plantea su candidatura como una intervención necesaria para devolver el equilibrio a la organización, que cuenta con 211 miembros. Insiste especialmente en la necesidad de una mayor transparencia y de tomar decisiones colectivas sobre el futuro financiero del deporte. El dirigente japonés reclama el regreso a una «FIFA justa y equitativa», en la que el reparto de la riqueza se debata abiertamente en lugar de quedar en manos de un pequeño círculo de directivos.

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«En estos momentos, no hay nadie a la vista que vaya a desafiar al presidente Infantino. Tomé la decisión la semana pasada, tras concluir que sería muy poco deseable que lograra otro mandato sin elecciones. Esta es una prueba para determinar si la FIFA tiene capacidad de corregir su propio rumbo. Debemos devolver a la FIFA la equidad y la imparcialidad», afirmó Tashma.

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«Aunque generar ingresos es, sin duda, importante, el reparto de esos fondos debería debatirse a fondo entre las 211 asociaciones miembro. Un modelo de gobierno en el que unos pocos elegidos toman las decisiones de forma unilateral es fundamentalmente defectuoso. Tengo la intención de devolver a la organización al buen camino. Lucho por una causa mayor».

La UEFA y la búsqueda de un cambio

La candidatura de Tashima parece formar parte de una estrategia más amplia de la UEFA para encontrar una alternativa viable a la actual dirección. Desde hace meses, los dirigentes europeos buscan un candidato capaz de unir a las distintas confederaciones frente a Infantino. Crece la impresión de que un rival no europeo podría tener más éxito a la hora de atraer el voto de quienes, en distintas partes del mundo, rechazan lo que perciben como un excesivo eurocentrismo en el fútbol.

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El momento elegido para el anuncio resulta especialmente significativo dada la amplia red de aliados de Tashima en Europa. Según se informa, mantuvo conversaciones detalladas con representantes de la UEFA durante el reciente congreso de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en Tokio. Esto apunta a un esfuerzo coordinado para construir una coalición que abarque varios continentes y que podría romper el férreo control de la actual dirección sobre los bloques de voto.

Lealtades divididas en Asia

La entrada de Tashima en la carrera crea una dinámica fascinante en la AFC. Su presidente, Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa, dio recientemente un importante giro de 180 grados al respaldar públicamente a Infantino, pese a que antes había coqueteado con la oposición. La presencia de Tashima en las elecciones podría dividir el voto asiático, que tradicionalmente ha sido un bastión del presidente en ejercicio.

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Infantino sigue contando con un fuerte respaldo en varias regiones clave, entre ellas Sudamérica, África y partes de Oriente Medio, en particular de pesos pesados como Qatar y Arabia Saudí. Para lograr la reelección a un cuarto mandato, el actual presidente necesita alcanzar la cifra decisiva de 106 votos. Aunque sigue siendo el favorito, la llegada de una figura respetada como Tashima garantiza que no será una simple coronación en Rabat.