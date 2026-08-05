«Gianni Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial de 2030 a cambio de apoyo»

Según The Times, Gianni Infantino ha ofrecido a Marruecos que la final del Mundial de 2030 se dispute en Casablanca. Los otros países organizadores, España y Portugal, se quedarían entonces sin ella.

A cambio de la final, Infantino habría pedido el apoyo de la federación marroquí en la actual crisis dentro de la FIFA. Según The Times, aspira a obtener una declaración de apoyo por escrito de la federación.

Infantino lleva ya tiempo en el ojo del huracán. El plan del dirigente de dar a inversores privados una participación en los mayores torneos de la FIFA fracasó por completo y podría costarle el puesto.

La UEFA y la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) se pronunciaron rápidamente y con dureza contra Infantino. También la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se sumó pronto a la oposición contra Infantino.

Infantino mantuvo el miércoles una reunión de crisis con los principales dirigentes de la federación de fútbol de Marruecos, que al igual que España y Portugal organiza gran parte del Mundial de 2030.

Infantino espera sobrevivir como presidente de la FIFA en parte gracias al apoyo por escrito de Marruecos, aunque su puesto parece haberse vuelto poco a poco insostenible por las masivas críticas a nivel mundial.

El autor de The Times Martyn Ziegler, quien destapó la noticia sobre el plan de inversión de Infantino, escribe que Infantino por ahora no piensa dimitir y está haciendo todo lo posible por conservar su puesto.

Así, ha ofrecido que la final del Mundial de 2030 se juegue en el flamante estadio Hassan II de Casablanca, a cambio de apoyo. España, mientras tanto, considera que la final del Mundial debe jugarse en ese país.

Para la presidencia de la FIFA entre 2027 y 2031, los candidatos pueden inscribirse ante la FIFA hasta el 18 de noviembre. El (nuevo) presidente será anunciado el 18 de mayo en Rabat, en Marruecos.

El canadiense Victor Montagliani (presidente de la CONCACAF) y el presidente de la AFC, jeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, son mencionados como posibles sucesores de Infantino.

Llama la atención que Arabia Saudí aún no haya adoptado una postura respecto a Infantino. La federación nacional de fútbol de ese país nombrará primero, el 30 de agosto, a un sucesor de Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal se marchó como presidente de la federación saudí tras la eliminación en el Mundial. Una vez que se nombre a un sucesor, se espera la reacción oficial de ese país.

La FIFA niega que la información de The Times sea correcta. «Es incorrecto y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho una promesa sobre la sede de la final del Mundial de 2030. La FIFA tomará una decisión al respecto en el momento oportuno», señaló un portavoz del organismo rector del fútbol mundial.