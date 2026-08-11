El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado abiertamente su apoyo a Gianni Infantino. El presidente de la FIFA está bajo una enorme presión, pero su posible destitución sería, según Trump, un gran error.

Así lo ha hecho saber Trump a través de Truth Social, una plataforma de redes sociales que él mismo fundó. No es ningún secreto que ambos han construido una muy buena relación en el último tiempo, en torno al Mundial de 2026.

«Es fantástico», aseguró Trump. «Infantino acaba de organizar el Mundial más exitoso de todos los tiempos. Si se va, el torneo nunca volverá a ser tan exitoso ni tan rentable».

Infantino fue cuestionado recientemente por su controvertido plan de vender parcialmente a inversores los derechos comerciales del Mundial. Ese proyecto multimillonario, de unos 15.000 millones de dólares, acabó descarrilando tras la fuerte oposición del mundo del fútbol, después de lo cual el jefe de la FIFA se vio obligado a retirar la propuesta.

Sin embargo, Trump sigue confiando en Infantino. Dentro del Gobierno estadounidense se dice que Infantino «ha cumplido» y que, por eso, puede contar con lealtad. Esa confianza no surge de la nada: la relación entre Trump y el jefe de la FIFA se ha estrechado cada vez más en los últimos años.

Así, durante el sorteo del Mundial, Infantino entregó al presidente estadounidense el nuevo «peace prize». Además, en el pasado Trump incluso habría considerado a Infantino para un alto cargo dentro de las Naciones Unidas.

«Estoy seguro de que el presidente hará todo lo que esté en su mano para ayudarle», declaró recientemente una fuente a The Telegraph. «No creo que el presidente vaya a cambiar su opinión sobre él, porque es una persona leal. Gianni realmente consiguió el Mundial para Estados Unidos. Lo valoramos».