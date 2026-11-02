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Gianni Infantino afronta uno de los mayores desafíos a su liderazgo después de que la FIFA haya cedido finalmente a las presiones de la UEFA para hacer públicos documentos internos sensibles. La decisión llega tras un intenso pulso en torno al fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que pretendía vender participaciones en el Mundial a inversores privados.

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La UEFA exige transparencia sobre la venta del Mundial

El cerco parece estrecharse sobre el presidente de la FIFA después de que el organismo rector del fútbol mundial haya accedido oficialmente a mostrar sus cuentas a los miembros del Consejo. Este giro responde directamente al ultimátum de la UEFA, que había exigido información completa sobre el plan, finalmente abandonado, de incorporar a inversores privados al Mundial.

El organismo europeo había fijado el 2 de noviembre como fecha límite para que la FIFA aclarase su modelo de gobernanza y los procesos de toma de decisiones que desembocaron en la controvertida propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE).

Infantino ya había pedido disculpas formalmente por el fracaso del proyecto durante una reciente reunión del Consejo, pero su negativa a ofrecer entonces una explicación detallada dejó insatisfechas a muchas federaciones miembro. En lugar de abrir un debate, el presidente había solicitado que todas las preguntas se presentasen por escrito. Sin embargo, la presión desde Nyon acabó siendo imposible de ignorar y propició una intervención de última hora de la cúpula de la FIFA para evitar una ruptura total de las relaciones entre las dos organizaciones más poderosas del fútbol mundial.

Condiciones estrictas para consultar los documentos en Zúrich

En una carta enviada apenas unas horas antes del plazo impuesto por la UEFA, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, informó a los miembros del Consejo de que la documentación solicitada estaría disponible para su consulta. Sin embargo, la oferta está sujeta a importantes condiciones: los documentos no se distribuirán en formato digital. Los representantes deberán desplazarse a la sede de la FIFA en Zúrich para consultar los archivos en persona y bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Los miembros disponen de un plazo de dos semanas para comunicar su interés en examinar el material, según informa BBC Sport.

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La FIFA sostiene que estas restricciones son necesarias para cumplir sus obligaciones legales y proteger información sensible. Fuentes internas señalan que el organismo consideró «inviable» la exigencia de la UEFA de responder a más de 100 preguntas en dos semanas, debido a la elevada carga de trabajo que supone organizar torneos juveniles y preparar un próximo congreso extraordinario. Además, según se informa, el equipo jurídico de la FIFA ha recomendado cautela por un litigio en curso en Estados Unidos, donde la UEFA ha solicitado que se revelen pruebas que podrían dar lugar a denuncias penales en Suiza.

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Preocupación por la gobernanza y presión electoral

La disputa por el proyecto FFE es solo una parte del descontento más amplio con la actual gestión de Infantino. La carta de la UEFA, redactada en términos contundentes, enumeraba varias quejas, entre ellas la controvertida decisión de conceder el primer Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump y la gestión de la suspensión de Folarin Balogun.

\La carta decía: «La retirada de FFE, el reconocimiento de errores y el anuncio de “posibles reformas de gobernanza” no explican cómo se tomaron las decisiones pertinentes ni por qué el Consejo de la FIFA no participó en el momento oportuno».

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Esta exigencia de transparencia llega en un momento crucial para Infantino, que aspira a la reelección el año que viene. Se acerca rápidamente el plazo del 18 de noviembre para que los candidatos rivales anuncien su intención de presentarse, y la postura firme de la UEFA se interpreta ampliamente como un intento de debilitar la posición del actual presidente.