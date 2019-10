Giacone, enfocado en Saprissa: "Siempre espero la mejor versión del rival"

Primera División de Costa Rica: El DT de Herediano no se deja llevar por la caída reciente del elenco morado previo a medirse en el clásico.

Herediano visitará este domingo a Saprissa en el duelo más atrapante de la 20ª fecha del Apertura 2019 y el partido será crucial para que ambos puedan aferrarse a la zona de clasificación a la fase final.

José Giacone, entrenador de El Team, analizó la manera en que llega el conjunto morado, que viene de tropezar en la Liga Concacaf frente al Olimpia hondureño aunque no se confía por ello. "Siempre espero la mejor versión del rival", aseveró.

"Yo no puedo hacer mi ofensiva en relación a que pueda atajar mal el arquero rival. No puedo plantear algo en relación a una debilidad que presenta el rival, que tal vez, el día del partido uno dice, "no, anda mal", y después la rompen. Lo que pasa es que ahora se está dando una situación de inestabilidad", continuó Giacone enfocado en la previa.

"Uno planea, pero no se puede pensar que se tiene alguna ventaja, siempre espero la mejor versión del rival y a partir de ahí empiezo a preparar mis juegos", sentenció el técnico de los de Heredia.