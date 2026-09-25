Fawzi Ghoulam, excompañero de Fabián Ruiz en el Nápoles, reveló detalles llamativos sobre el traspaso del centrocampista español al Paris Saint-Germain en 2022, asegurando que el Real Madrid deseaba ficharlo antes de que el club francés cerrara la operación.

Ghoulam afirmó, en declaraciones al diario "Corriere dello Sport", que Carlo Ancelotti quería que Fabián Ruiz regresara al Real Madrid, en un momento en el que al jugador le quedaba solo un año para el final de su contrato con el Nápoles, lo que le habría permitido marcharse gratis posteriormente.

Ghoulam explicó que el Real Madrid no estaba en condiciones de moverse en aquel momento, debido a que se centraba en intentar fichar a Kylian Mbappé antes de que renovara su contrato con el Paris Saint-Germain.

Añadió que el club francés se enteró del deseo del Real Madrid de incorporar a Fabián Ruiz, por lo que se apresuró a ficharlo antes de que el club español se moviera, considerando que la operación se produjo en el marco de arruinar el plan del Real Madrid.

Ghoulam dijo: "Fabián estaba en el Nápoles, y Ancelotti quería devolverlo al Real Madrid", agregando que el difícil inicio del jugador en el Paris Saint-Germain no se debió a que el club no lo quisiera, según su interpretación, sino a que la operación también estuvo vinculada a impedir que el Real Madrid lo consiguiera.

Ghoulam concluyó sus declaraciones elogiando el nivel de Fabián, diciendo que el Paris Saint-Germain lo fichó por ese motivo y que después se encontraron con el mejor centrocampista del mundo, señalando que la insistencia de Ancelotti en incorporarlo era una prueba de su valía futbolística.