Ghana repite la hazaña de Marruecos en el Mundial 40 años después

Ghana ha entrado en el selecto grupo de selecciones africanas que han dejado su portería a cero en los dos primeros partidos de un Mundial. Tras ganar 1-0 a Panamá y empatar 0-0 con Inglaterra, es la quinta en lograrlo.

Logró este hito tras ganar a Panamá (1-0) en la primera jornada y empatar con Inglaterra (0-0) en la segunda, disputada ayer martes, manteniendo su portería a cero hasta ahora.

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Solo tres selecciones africanas habían terminado sus dos primeros partidos en un Mundial sin encajar gol:

Camerún en 1982, Marruecos en 1986, Nigeria en 2014 y, más recientemente, Marruecos en 2022 y Ghana en 2026, según la red francesa «stats foot».

A pesar de sumar un valioso punto ante Inglaterra, Ghana sigue sin disparar a puerta en las dos primeras partes que ha jugado, algo que solo le había ocurrido antes a Costa Rica en 1990.

Además, es la segunda selección, tras Costa Rica en 1990, que termina dos primeros tiempos seguidos sin disparar, según Opta.











