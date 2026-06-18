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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Ghana, en éxtasis tras el gol de la victoria en el minuto 95 ante una Panamá superior

Ghana
Panamá
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Ghana ganó in extremis su primer partido del Mundial. Las Estrellas Negras sufrieron ante una Panamá superior y parecían conformarse con el 0-0. En el minuto 95, un contraataque sentenció: 1-0. Caleb Yirenkyi remató a puerta y desató la locura de los aficionados ghaneses en Toronto. Ghana, como Inglaterra, suma tres puntos en el Grupo L; Panamá y Croacia aún no tienen ninguno.

La primera ocasión de peligro la creó Panamá tras un rápido ataque por la derecha. Michael Murillo, del Besiktas, centró con precisión a Cecilio Waterman, quien remató al ángulo y obligó a una gran atajada del portero Lawrence Ati Zigi.

Acto seguido, Ramos remató alto tras un despeje de puño de Ati Zigi.

Panamá dominó la primera parte y buscó incansablemente los espacios, pero Ati Zigi, con varias intervenciones clave, mantuvo el 0-0 hasta el descanso. Una lesión lo obligó a dejar su lugar a Benjamin Asare.

Tras el descanso Ghana, con Antoine Semenyo, Ernest Nuamah y Kamaldeen Sulemana, mejoró y Jonas Adjetey cabeceó alto.

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La reacción ghanesa fue breve: Panamá respondió con intentos de Martínez, Blackman y Ramos, todos sin éxito. Ghana apenas inquietó con otro cabezazo de Adjetey.

Ya en el descuento, Semenyo aguantó y cedió a Brandon Thomas-Asante, que se coló entre la defensa y centró. Yirenkyi remató en el segundo palo: 1-0.

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