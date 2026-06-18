Ghana, en éxtasis tras el gol de la victoria en el minuto 95 ante una Panamá superior

Ghana ganó in extremis su primer partido del Mundial. Las Estrellas Negras sufrieron ante una Panamá superior y parecían conformarse con el 0-0. En el minuto 95, un contraataque sentenció: 1-0. Caleb Yirenkyi remató a puerta y desató la locura de los aficionados ghaneses en Toronto. Ghana, como Inglaterra, suma tres puntos en el Grupo L; Panamá y Croacia aún no tienen ninguno.

La primera ocasión de peligro la creó Panamá tras un rápido ataque por la derecha. Michael Murillo, del Besiktas, centró con precisión a Cecilio Waterman, quien remató al ángulo y obligó a una gran atajada del portero Lawrence Ati Zigi.

Acto seguido, Ramos remató alto tras un despeje de puño de Ati Zigi.

Panamá dominó la primera parte y buscó incansablemente los espacios, pero Ati Zigi, con varias intervenciones clave, mantuvo el 0-0 hasta el descanso. Una lesión lo obligó a dejar su lugar a Benjamin Asare.

Tras el descanso Ghana, con Antoine Semenyo, Ernest Nuamah y Kamaldeen Sulemana, mejoró y Jonas Adjetey cabeceó alto.

La reacción ghanesa fue breve: Panamá respondió con intentos de Martínez, Blackman y Ramos, todos sin éxito. Ghana apenas inquietó con otro cabezazo de Adjetey.

Ya en el descuento, Semenyo aguantó y cedió a Brandon Thomas-Asante, que se coló entre la defensa y centró. Yirenkyi remató en el segundo palo: 1-0.