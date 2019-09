Piqué, a la junta y a los medios: "Tenemos que estar unidos o nos haremos daño"

El central del Barcelona habló tras la victoria en Getafe.

Gerard Piqué, defensa del , ha hablado este sábado en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez, donde el conjunto azulgrana venció 0-2 al por la séptima jornada de . En ese sentido, el central catalán aprovechó para enviarle un mensaje a la junta directiva de los culés y también dejó un recado a los medios de comunicación.

"Las cenas van muy bien para unir, ya dije que tenemos que estar juntos, no solo los jugadores sino también la junta, cuando uno no se quiere pelear no hay luchas, conocemos el club y los periódicos y sabemos quién escribe a pesar de que los firme otra persona, queremos ganar títulos y esperamos que nadie provoque peleas que no existen, por nuestra parte no queremos que suceda, tenemos que estar unidos o nos haremos daño", dijo Piqué en relación a la 'cena de conjura' que hizo la plantilla del Barcelona en las últimas horas.

Por otro lado, Piqué valoró una victoria que los acerca al liderato: "Tenemos que centrarnos en nosotros independientemente de lo que hagan los rivales, si vamos ganando recortaremos puntos". "No se podía jugar mejor, jugamos bastante bien teniendo en cuenta las condiciones, veníamos de una dinámica no tan buena y enlazar dos triunfos seguidos nos da mucha confianza", añadió.

Sobre la lesión de Dembélé, que dejó al francés en la grada, señaló: "Las lesiones no queremos que sucedan y si suceden que se recuperen lo antes posible, Ousmane es el primero que no quiere estar lesionado, que se recupere y a cuidarse".

"Todibo va a tener que jugar, si está es porque tiene nivel para competir, le veo en los entrenos y tiene condiciones de sobra, el equipo tiene confianza en él", dijo, además, sobre la baja del expulsado Clement Lenglet en el partido contra el del próximo 6 de octubre en el Camp Nou.

Además, a Piqué le preguntaron sobre el - de este sábado, a lo que contestó: "Me da igual el derbi de Madrid, si ganamos recortaremos puntos".

"Todo suma y todo está conectado, si no encajamos sabemos que ganaremos si aprovechamos una o dos arriba, las sensaciones eran mejores de lo que demostraban los números y hoy lo hemos ratificado, también ante el , tenemos la sensación de que cada vez estamos mejor y lucharemos hasta el final", finalizó.