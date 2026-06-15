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¿Gesto ultraderechista en Alemania-Curazao? La FIFA investiga a un hombre

Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
World Cup

Shaun Evans, árbitro VAR australiano del Alemania-Curazao (7-1), podría ser sancionado. La FIFA investiga un gesto que hizo antes del partido.

Antes de cada partido del Mundial 2026 se presenta al equipo del VAR. En internet se ha viralizado un vídeo de Evans.

En ella se observa un gesto de la mano vinculado a grupos de extrema derecha.

Consiste en extender tres dedos para formar una “W” y usar el pulgar y el índice para trazar una “P”, iniciales de “White Power”.

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CUW

Un portavoz de la FIFA confirma a The Athletic que ya investigan al árbitro.

El árbitro, de 38 años, no es culpable, pues el símbolo también es un emoji popular y a menudo se usa como broma.

Alemania ganó 7-1 y, tras el partido, un emotivo momento se hizo viral.

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