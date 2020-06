Gerson Mayén no tiene ofertas de equipos salvadoreños

El volante aún no tiene ofertas concretas en la Primera División de El Salvador.

La participación de Gerson Mayén llegó a su final en la Primera División de Guatemala, anotó dos goles y no tuvo mayor incidencia en el volumen de juego del Cobán Imperial, equipo donde fue fue dirigido por Jorge Rodríguez, pero luego el entrenador se fue por malos resultados.

El mediocampista, quien se encuentra en Guatemala y espera retornar en los próximos días a , su país de residencia, dijo: “No tengo nada claro, ningún equipo de El Salvador me ha hecho alguna oferta concreta, nadie se me ha acercado”.

Además, tras su salida del plantel chapín se especuló con que volvería a FAS, pero Mayén lo aclaró: “La directiva de FAS tampoco se ha comunicado conmigo. El profesor Rodríguez más o menos sabía que yo no iba a continuar, porque pasaron cosas que no me gustaron, entonces, la dirigencia de FAS tuvo tiempo para que me pudiera llamar”.