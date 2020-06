Gerson Mayén: “Físicamente me siento súper bien”

El volante comentó sobre su llegada al Águila.

Gerson Mayén regresa al fútbol salvadoreño tras seis meses afuera del país, cuando se fue a jugar a Guatemala con el Cobán Imperial, donde no tuvo un paso destacado.



“Físicamente, me siento súper bien. Creo que lo he mencionado antes, ahora es cuando mejor me siento desde, los últimos tres años. Tampoco puedo perder esa forma física en este tiempo. Ahora me estoy cuidando en esa parte”, dijo el volante a “El Gráfico”.



“Águila, que creo que es un buen reto para mí en mi carrera futbolística, ya que llego a un equipo grande, pero en mi caso con más experiencia. Ahora con mayor experiencia espero aportar mi parte y apoyar a los jóvenes del equipo”, agregó el también exjugador de FAS y Santa Tecla.