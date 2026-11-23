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Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, ha lanzado duras críticas contra Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Manchester United, tras la contundente derrota por 4-0 que sufrió su equipo ante los reds en el enfrentamiento disputado el domingo en Anfield, correspondiente a la Premier League. El exjugador advirtió de que las decisiones del técnico podrían provocar un choque con uno de los futbolistas más destacados de la plantilla.

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Las esperanzas del Manchester United de firmar un buen arranque con su nuevo entrenador se desvanecieron en los primeros minutos del partido. El Liverpool impuso su dominio sobre el juego y se adelantó con dos goles en el primer cuarto de hora, aprovechando el desconcierto de los visitantes tras la expulsión de Leny Yoro en el minuto 8.

El Manchester United no logró volver a meterse en el partido tras quedarse con diez jugadores. Al contrario, siguió sufriendo ante la presión ofensiva de los locales, que aprovecharon la superioridad numérica y continuaron amenazando la portería, hasta que Rio Ngumoha y Víctor Muñoz añadieron dos goles en la segunda parte para cerrar una amplia victoria del Liverpool por 4-0.

Aunque la inferioridad numérica contribuyó a ampliar la diferencia entre ambos equipos, el rendimiento del Manchester United desde el inicio dejó numerosos interrogantes, sobre todo en lo relativo a las decisiones técnicas de Pochettino. El argentino afrontaba su primera gran prueba ante el eterno rival, pero recibió críticas por sus elecciones en la línea defensiva.

La decisión más polémica fue dejar a Harry Maguire fuera del once titular y apostar en su lugar por Matthijs de Ligt, pese a que el central neerlandés todavía está volviendo de un largo periodo de baja por lesión. Esa elección ya había generado dudas antes del pitido inicial.

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Las críticas aumentaron después de que De Ligt tuviera un papel en la jugada que terminó con la expulsión de Leny Yoro, lo que dejó a Pochettino bajo una presión aún mayor por sus decisiones defensivas. Más aún cuando Maguire ofreció un buen rendimiento tras saltar desde el banquillo y demostró capacidad para contener los ataques del Liverpool, pese a las difíciles circunstancias en las que entró al partido.

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Gerrard no se limitó a criticar la alineación, sino que consideró que dejar fuera a Maguire en un partido de semejante magnitud supone cierta falta de respeto hacia el defensa inglés. Según él, su experiencia lo convertía en la opción más adecuada para liderar la defensa del Manchester United en uno de los partidos más importantes de la temporada.

«Creo que se equivocó, creo que se equivocó al elegir la línea defensiva y al dejar fuera a un titular en un partido de esta magnitud. Es el partido más importante del país y todas las miradas del mundo están puestas en él», afirmó Gerrard durante su intervención en el programa «The Overlap».

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La leyenda del Liverpool añadió, según recoge el diario inglés «Metro»: «¿Tiene sentido poner a un jugador que no juega desde el pasado noviembre? Se entiende que el entrenador quiera llegar, dejar su huella y cambiar algunas cosas que pasaban antes, pero Harry Maguire es ahora mismo el mejor defensa que tienen y debería haber sido titular».

Gerrard continuó con sus críticas: «Olvídate de los jóvenes, que quizá no estén preparados ahora mismo. Matthijs de Ligt lleva mucho tiempo fuera y Harry Maguire es ahora mismo el mejor defensa que tienen. Marcó una diferencia clara cuando entró y fue de los jugadores que lo dieron todo».

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Gerrard puso como ejemplo una de las acciones defensivas de Maguire tras entrar al campo y explicó que realizó una entrada clave en el minuto 38 o 39 con la que evitó un gol cantado del Liverpool. Además, destacó que el central inglés se caracteriza por su espíritu de lucha y por no rendirse nunca, aunque no sea un jugador perfecto ni esté exento de errores.

La leyenda del Liverpool aseguró que ha seguido muchos partidos del Manchester United esta temporada y que considera a Maguire uno de esos jugadores que no escatiman esfuerzos para ayudar al equipo. «Es de los que se remangan y lo intentan. Es cierto que no estuvo perfecto, pero no ponerlo y poner a De Ligt en su lugar me pareció una especie de falta de respeto», añadió.

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Mientras siguen las críticas a Pochettino por sus decisiones, el Manchester United afronta otro desafío: la necesidad de reforzar su defensa. La derrota ante el Liverpool ha dejado al descubierto la magnitud de los problemas del equipo en la línea de atrás, por lo que el fichaje de nuevos defensas se ha convertido en uno de los asuntos importantes que la directiva tendrá sobre la mesa en el próximo mercado de invierno.

Gerrard cree que el Manchester United no puede esperar al final de la temporada para resolver sus problemas defensivos. Por ello, pidió al club que se mueva en el mercado de invierno de enero y fiche defensas con la calidad y la experiencia necesarias para competir al máximo nivel, y advirtió de que aplazar este paso hasta el verano podría complicar aún más la situación.

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«Todo depende de quién esté disponible y de quién quiera vender y desprenderse de buenos jugadores en este momento, así que tendrán que pagar mucho dinero», señaló Gerrard, en alusión a la dificultad de fichar defensas de primer nivel a mitad de temporada, sobre todo porque los clubes no estarán dispuestos a desprenderse fácilmente de sus piezas más destacadas.

«Habrá que pagar un precio por ello, porque si el United quiere fichar jugadores, necesita defensas de clase mundial en enero. Esperar hasta el verano podría ser demasiado tarde, así que necesitan defensas de clase mundial», agregó.

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Gerrard cerró su intervención subrayando la dificultad de la tarea que espera a la directiva del Manchester United. Se preguntó qué club estaría dispuesto a dejar salir a sus mejores defensas en enero y apuntó que este tipo de operaciones solo serán posibles con ofertas económicas enormes, lo que supone una auténtica prueba para la directiva si quiere corregir con rapidez las carencias defensivas.