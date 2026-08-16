Gernot Trauner (34) se retira con efecto inmediato como futbolista profesional y anuncia un nuevo capítulo

Gernot Trauner va a dejar el fútbol, así lo ha anunciado el propio austríaco a través de su cuenta de Instagram. Trauner se marchó del Feyenoord al final de la pasada temporada después de que su contrato en De Kuip expirara.

«Tras 16 años de dedicación y pasión por el fútbol, ha llegado el momento de poner fin a mi carrera como futbolista profesional», comienza en redes sociales.

«La decisión no fue fácil, pero se siente bien. Durante años he dedicado mi vida al fútbol y he sacado lo mejor de mí cada día. Este tiempo ha estado lleno de grandes alegrías, pero también de decepciones, lesiones y regresos. Nunca me rendí y siempre creí en mis oportunidades».

«Voy a echar de menos formar parte de un equipo, estar sobre el campo y darlo todo por mi equipo y por la afición. Durante todo este tiempo siempre he intentado mantenerme fiel a mí mismo, a mis principios y a mis valores. Espero que me recordéis así», continúa.

«Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado durante mi carrera profesional y en el camino hasta ella. Estoy inmensamente agradecido de haber podido convertir mi pasión en mi profesión. Títulos de liga, victorias en la copa, la Champions League, la Eurocopa y desempeñar el papel de capitán me llenan de un inmenso orgullo».

«Pero las lesiones y las decepciones también han formado parte de mi camino, me han enseñado humildad y me han convertido en quien soy hoy. Ahora comienza un nuevo capítulo y estoy ilusionado con nuevos retos», concluye.

El defensa, de 34 años, sufrió con frecuencia problemas de lesiones en los últimos años. La pasada temporada llegó incluso a perderse 54 partidos del club de Róterdam.

El austríaco sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que le mantuvo apartado durante mucho tiempo. En total, en los cinco años que jugó en el Feyenoord se perdió 105 partidos por lesión.

Aun así, disputó un total de 137 partidos con el conjunto de Róterdam. Marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Trauner fue campeón de los Países Bajos con el Feyenoord y ganó la Copa KNVB Eurojackpot.