Gerard Martín: No estamos obsesionados con la Champions League; la defensa del Barcelona siempre está bajo la lupa

Gerard Martín, defensa del Barcelona, habló sobre la situación que vive su equipo tras la valiosa victoria ante el Atlético de Madrid (2-1) el pasado domingo, asegurando que el triunfo devolvió la confianza a los jugadores después de las dos derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, además de insistir en la necesidad de seguir evolucionando y de no tratar la Liga de Campeones como una obsesión, pese al gran deseo del equipo de conquistar el título.

El defensa español se refirió a su nivel y a su papel dentro del equipo, reconociendo que los jugadores de la línea defensiva siempre están bajo la lupa debido al estilo de juego del Barcelona.

Las declaraciones de Gerard Martín se produjeron durante su conversación con el periodista Ashraf Ben Ayad, a través de su página oficial en "X", asegurando que el Barcelona va actualmente por el buen camino.

Martín dijo en su entrevista: "La victoria ante el Atlético fue importante para ganar ventaja, estamos ofreciendo un buen rendimiento, y todavía estamos al inicio de la temporada y debemos seguir mejorando. Creo que el equipo rinde bien, y es cierto que perder dos partidos importantes de forma consecutiva generó cierto malestar, pero estoy tranquilo porque vamos por el buen camino".

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Y pese a la victoria conseguida por el Barcelona en Madrid, el defensa español no ignoró las dificultades a las que se enfrentó el equipo durante el partido, asegurando que el inicio no fue como se requería, pero los jugadores lograron corregir el rumbo y volver al encuentro.

Explicó, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Es cierto que ese día no empezamos bien el partido, pero supimos cómo corregir la situación y superarla, y al final ganamos, y eso es lo importante".

El defensa del Barcelona habló sobre las aspiraciones del equipo en la Liga de Campeones, asegurando que los jugadores desean conquistar el torneo, pero son conscientes de la dificultad de la tarea y no quieren convertir ese objetivo en una obsesión que pueda afectar a su concentración.

Martín señaló: "No sé si estamos obsesionados o no, pero tenemos que afrontarlo paso a paso. No lo consideramos una obsesión, queremos ganarla y haremos todo lo posible por lograrlo, pero sin caer en la trampa de la obsesión. Sabemos que es un reto difícil, pero daremos todo lo que esté en nuestras manos".

Y sobre su nivel personal y su sensación dentro del equipo, Martín aseguró estar contento de jugar con el Barcelona, señalando que afronta con naturalidad las presiones y las críticas a las que pueda verse sometido, especialmente porque la naturaleza del estilo de juego del equipo hace que los defensas estén bajo observación constante.

Y añadió: "Estoy muy contento de jugar, y lo afronto con naturalidad porque sé que, con nuestro estilo de juego, si hay cualquier duda, la defensa siempre estará bajo la lupa, y en mi caso, si el equipo no está en buena forma, se cuestionará la posición de central".

Gerard Martín cerró sus declaraciones comentando el apodo que le ponen sus compañeros en el vestuario del Barcelona, donde lo apodan "Maldini", en referencia a la leyenda de la defensa italiana Paolo Maldini, asegurando que ese nombre sigue acompañándole dentro del equipo. Martín dijo entre risas: "Todavía me llaman así".