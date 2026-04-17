Georginio Wijnaldum ya sabe con certeza dónde no jugará la próxima temporada

Georginio Wijnaldum, de 35 años, dejará el Al-Ettifaq en los próximos meses, según el periodista inglés Ben Jacobs. Aunque su contrato vence en 2026, el club saudí no tiene presupuesto para renovarlo.

Según Jacobs, el club no tiene presupuesto para renovarle, así que ambas partes han acordado separarse, aunque una inyección económica de última hora podría cambiar la decisión.

Llegó el 2 de septiembre de 2023 y ha jugado 96 partidos, con 36 goles y 16 asistencias, sin ganar títulos.

Con 96 partidos con la selección de Países Bajos, Wijnaldum jugó antes en Feyenoord, PSV, Newcastle United, Liverpool, París Saint-Germain y AS Roma.

Aun así, Wijnaldum (35) sigue optando a jugar el Mundial. El periodista Valentijn Driessen lo confirmó en un vídeo de De Telegraaf. El centrocampista no jugó la última Eurocopa, pero esta temporada suma 14 goles y 6 asistencias en 28 partidos con el Al-Ettifaq.

Driessen no descarta que el seleccionador Ronald Koeman recurra a su jugador favorito. A finales de mayo sabrá si integra la lista definitiva para el Mundial o si podrá tomarse vacaciones.

De momento, no piensa en el retiro y, según Sky Sports, sueña con regresar a la Premier League, donde ya brilló con Newcastle y Liverpool.