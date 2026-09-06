Georginio Wijnaldum (35) encuentra nuevo club y va a firmar por un año

Georginio Wijnaldum no dejará Arabia Saudí. El experto en el mercado de fichajes Ben Jacobs escribe que el centrocampista, libre de contrato, va a firmar por una temporada más la opción de una campaña adicional con el Ittihad Club.

Wijnaldum estaba libre de contrato después de que su vínculo con Al-Ettifaq expirara este verano. El rotterdamés, ahora de 35 años, vivió allí una etapa exitosa con 38 goles y 17 asistencias en 101 partidos.

Wijnaldum estuvo especialmente acertado de cara a portería con Al-Ettifaq la temporada pasada. Con 17 goles y 7 asistencias en 34 partidos, fue un jugador crucial en el equipo. El diestro quería ir al Mundial, pero fue descartado por el seleccionador Ronald Koeman.

Jacobs escribió en agosto que Wijnaldum negociaba con el Real Salt Lake, pero aparentemente no se llegó a un acuerdo con el club estadounidense.

El Al-Jazira, de los Emiratos Árabes Unidos, también estaba interesado en el experimentado centrocampista. Así que será el Ittihad Club, donde compartirá equipo con su compatriota Steven Bergwijn.

El Ittihad Club también tuvo durante mucho tiempo en el punto de mira a Anis Hadj Moussa, del Feyenoord. Sin embargo, esa operación parece haberse caído ahora porque el club saudí no quiere presentar una garantía bancaria a los de Róterdam.

Es posible que este domingo el Ittihad también contacte con el PSV, que está al corriente del interés por Esmir Bajraktarevic. El bosnio, que el domingo aún marcó contra el Ajax, figura, junto a Luiz Henrique, del Zenit de San Petersburgo, como una alternativa a Hadj Moussa.



