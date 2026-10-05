Georgina ataca con dureza al seleccionador de Portugal

Georgina Rodríguez, esposa de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, eliminó una publicación en su cuenta de redes sociales que incluía duras críticas al seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, en medio de la crisis que estalló entre el técnico y el capitán de la selección, y que llevó a Ronaldo a abandonar la concentración de Portugal durante el parón internacional.

Georgina había compartido una publicación que incluía unas declaraciones atribuidas a Sir Alex Ferguson, legendario exentrenador del Manchester United, quien dirigió a Ronaldo en el pasado, en las que se criticaba la forma en que Jesus trató a la estrella portuguesa.

Sin embargo, las citas que circularon resultaron ser falsas y no procedían de Ferguson, antes de que Georgina eliminara la publicación.

La publicación eliminada incluía una frase atribuida a Ferguson que decía: "Si Jesus sabía en su fuero interno que no tenía intención de utilizarlo, ¿por qué lo convocó? ¿Para afirmar su control? Eso no es autoridad, es inseguridad".

La publicación también incluía otra frase polémica sobre Jesus, en la que se afirmaba: "No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo".

El incidente llega en plena tensión surgida entre Ronaldo y Jesus, que terminó con la sorpresiva marcha del capitán de la selección de la concentración de Portugal, antes de que el técnico asegurara, tras la victoria sobre Noruega y la clasificación a los cuartos de final de la Liga de las Naciones, que lo ocurrido no fue más que "un malentendido", abriendo la puerta al regreso de Ronaldo a la selección en el futuro.

Edu Aguirre, amigo de Ronaldo, habló por su parte sobre la crisis y acusó a Jesus de "traicionar" al capitán de la selección, en un momento en que el ambiente que rodea a la estrella portuguesa continúa generando polémica.