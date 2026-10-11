Una noticia que ya estaba en el aire desde hace varios días y que se ha hecho oficial esta mañana: Diego Lopez ya no forma parte de la directiva del Genoa. Ha dejado el cargo de Chief of Football del club, que está reformando la sección dedicada al mercado confiándose a la pareja compuesta por Stefano Melissano y Francois Modesto (en breve también debería llegar la oficialidad de su llegada).





"El Genoa CFC comunica la conclusión de la relación profesional con Diego López, que deja el cargo de Chief of Football del Club. La Sociedad desea expresarle su más sentido agradecimiento por el compromiso, el desarrollo de las distintas áreas de la estructura deportiva, la dedicación y la gran profesionalidad demostradas durante su etapa al frente del área técnica del Genoa. El Genoa CFC dirige a Diego López sus mejores y más sinceros deseos para la continuación de su carrera profesional".