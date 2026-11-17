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¡Bum, bum! Robinho Junior marca dos goles en tres minutos con la selección Sub-20 de Brasil.

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El delantero del Genoa marca el quinto gol (de cabeza en el minuto 56) y el sexto (con un disparo raso y cruzado con la zurda desde el borde del área en el 58) en la victoria por 9-0 en un amistoso ante la selección Sub-20 de Perú.

Los otros goles llevan la firma de Andrey (triplete), Matheos Ferreira, Jhuan Nunes y Yuri Leles , además de un gol en propia puerta de Perede.

El partido, disputado en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Proença (conocido popularmente como Mangueirao o Estadio Olimpico do Pará), en Belém, Brasil, es la última prueba para el equipo dirigido por Paulo Victor antes del Campeonato Sudamericano Sub-20, previsto para enero de 2027 en Colombia, donde Brasil (que ya encabeza el palmarés con nada menos que 13 títulos) intentará proclamarse campeón por 14.ª vez en su historia.

Volviendo a Robinho Junior, hijo de futbolista (nacido en 2007 y que cumplirá 19 años el próximo 17 de diciembre), llegó al Genoa procedente del Santos el último día del pasado mercado de verano, cedido con una opción de compra fijada en 8 millones de euros.

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El entrenador Daniele De Rossi le hizo debutar con el primer equipo el pasado 17 de octubre en el campo de la Roma, donde entró desde el banquillo a siete minutos del final del tiempo reglamentario en sustitución de su compatriota Junior Messias, con el marcador 2-0 a favor de la Roma gracias a los goles del delantero argentino Santiago Castro en el minuto 50 y del jugador de banda italiano Emanuele Lulli en el 68.

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Con el equipo Primavera dirigido por Domenico Criscito, Robinho ha marcado hasta ahora tres goles en cinco partidos: un doblete y un gol acompañado de una asistencia en las victorias por 3-1 ante Atalanta y Juventus, respectivamente.

Mientras tanto, en la mañana de hoy, con el inicio del partido a las 11:00, hora italiana, la selección absoluta de Brasil vuelve a jugar en Singapur, esta vez contra el equipo local, también en un amistoso, tres días después de la derrota por 3-2 ante Japón pese al doblete de Vinicius, que había respondido a los goles de Kubo y Nakamura.

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En aquella ocasión, el seleccionador italiano Carlo Ancelotti (criticado de nuevo por el exdelantero brasileño Romario) fue expulsado del banquillo por protestar, junto con el delantero del Barcelona Raphinha, después del gol decisivo marcado por Sakamoto en el minuto 91.

Además, fueron titulares los laterales del Inter y de la Roma, Carlos Augusto y Wesley Franca; este último fue sustituido por Vanderson en el minuto 78.

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Hoy, en cambio, empiezan en el banquillo, mientras que el portero del Torino, Lucas Perri, es titular. Ancelotti alinea un tridente ofensivo formado por Estevao, Endrick y Vinicius.