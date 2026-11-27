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Milutin Osmajic habla de su vida y su carrera, del pasado, el presente y el futuro.

El delantero centro montenegrino de 27 años del Genoa declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: "¿La pancarta con el lema 'Os-magic' en la grada norte? Fue un momento mágico, no puedo estar más contento. Estoy muy bien, pero, sobre todo, me alegra mucho ver que a mi club le va bien y gana".

"De Rossi es una figura importantísima para mí. Cuando era más joven veía en casa por televisión los partidos de la Roma, en la que jugaban él y Vucinic. A mí me gustaba muchísimo como futbolista y ahora es mi entrenador. En verano, cuando surgió la posibilidad de venir al Genoa, la idea de tenerlo como entrenador me hizo muy feliz porque es una figura carismática, un gran entrenador que me enseña mucho cada día y me ayuda a mejorar siempre. Con él supero cada vez más mis límites".

"¿Los dos próximos partidos contra el Inter en San Siro, en la Serie A y en la Coppa Italia? Hablamos de un club de primer nivel, así que solo tenemos que intentar hacer el mejor partido posible contra ellos y mantener la concentración en todas las zonas del campo, porque cualquier error puede salir muy caro ante rivales así. También habrá que encontrar soluciones para intentar crear peligro".

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"En el fútbol actual hay que tener ingenio, no basta con ser agresivo. La fuerza no es lo único que cuenta; para mí, esa es la clave. He marcado 6 goles en once partidos, pero no han llegado solo gracias al físico y la lucha. Te encuentras con defensas fuertes y hace falta inteligencia para superarlos. Mi madre practicó atletismo de joven, los 100 y los 400 metros: mi velocidad viene de ella".

"La forma de jugar en la Championship inglesa y en la Serie A italiana es muy diferente. En Inglaterra el fútbol es más físico y agresivo; a veces tienes que tener cuidado para protegerte las piernas. Aquí es otra cosa, con grandes jugadores y excelentes defensas; para mí es la mejor liga posible a nivel futbolístico".