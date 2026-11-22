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El partido de Lorenzo Colombo solo duró 5 minutos. El delantero del Genoa, nacido en 2002, lleva un mes arrastrando problemas en el tobillo que Danele De Rossi esperaba que se hubieran resuelto durante el parón. Entró por Osmajic en el minuto 83 del encuentro que el Genoa ganó por 2-0 al Sassuolo, con un doblete del montenegrino, pero tuvo que abandonar el campo en el minuto 88, cuando ya se habían agotado los cambios.

QUÉ OCURRIÓ - Bajo una lluvia intensa y sobre un campo resbaladizo, Colombo fue a disputar el balón con Cinquegrano para intentar quitárselo, pero, aunque no logró hacerlo, cayó inmediatamente al suelo con muestras de un dolor insoportable. En un primer momento, el cuerpo médico temió lo peor por la posición en la que había quedado tendido el delantero, pero después quedó claro que el problema era en realidad puramente físico y, en concreto, en la rodilla.

PROBLEMA EN LA RODILLA - Según relataron los comentaristas de Dazn durante la retransmisión, Colombo, con los cambios agotados, tuvo que abandonar el campo y dirigirse de inmediato a los vestuarios. Tras una primera evaluación, el problema parece ser un esguince de rodilla. El cuerpo médico tuvo que sacarlo del campo en brazos. Según las primeras informaciones, la lesión sería bastante grave.

LAS PALABRAS DE DE ROSSI - «Ha sufrido una lesión en la rodilla. Por el momento no sé nada más. Solo esperamos que sea lo menos grave posible, aunque siente dolor».