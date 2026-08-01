Gennaro Gattuso reacciona a la expulsión de Kenneth Taylor: «Quien me conoce sabe que...»

Gennaro Gattuso ha repasado ante Corriere dello Sport el encontronazo que tuvo esta semana en el entrenamiento con Kenneth Taylor. Lo hizo después de la victoria por 6-3 en el amistoso ante el Avellino, en el que Taylor vio puerta como suplente.

El jueves aparecieron imágenes llamativas en Radio Laziale, en las que se veía a un Gattuso gritando y gesticulando con vehemencia mientras expulsaba a Taylor del campo de entrenamiento. El agente Guido Albers ya había asegurado que era una ‘tormenta en un vaso de agua’, y así quedó demostrado.

Este sábado, de hecho, Taylor saltó al campo en la segunda parte ante el Avellino y, tras un error en la defensa rival, fue de inmediato el autor del 6-3. Una respuesta perfecta, por tanto, a una semana agitada.

Al término del partido, Gattuso se refirió al momento del que tanto se ha hablado. “Quien me conoce sabe cómo pienso y cuál es mi estilo. Para mí, el asunto queda zanjado al cabo de treinta minutos, y eso también se ha podido ver esta tarde. Yo soy así.”

“Esa mentalidad es la que tenemos que tener aquí”, añadió incluso en tono positivo. “Estamos satisfechos con lo de hoy; solo el hecho de no haber perdido jugadores por lesiones graves significa que los daños se han mantenido al mínimo. Eso es una ventaja.”

Para la Lazio, la nueva temporada comenzará el 16 de agosto con un partido de la Coppa Italia ante el Mantova. Una semana después está programado el primer partido de liga contra el Bolonia.

La Lazio fichó a Taylor en enero procedente del Ajax por algo menos de 17 millones de euros. En su primer medio año en Italia, disputó 21 partidos, en los que marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Taylor tiene contrato en Roma hasta mediados de 2030.