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El defensa danés Andreas Christensen se ha convertido en un auténtico dilema para el Barcelona: nadie duda de su calidad futbolística, pero sus reiterados problemas físicos empiezan a ser un obstáculo serio.

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Según informó el diario Sport, Christensen ofrece un rendimiento excepcional cuando está disponible, pero sus lesiones impiden que el entrenador Hans Flick pueda darle la continuidad necesaria.

Su último contratiempo, unas molestias en la pantorrilla izquierda, lo ha vuelto a alejar de los terrenos de juego.

Los números explican por qué el Barcelona sigue confiando en Andreas Christensen. Según publicó el medio danés Campo, a principios de octubre Christensen encabezaba la lista de los jugadores con mayor precisión en el pase de las cinco grandes ligas europeas, entre aquellos que habían disputado al menos 200 minutos.

Su porcentaje fue excepcional, con una precisión en el pase del 97,4 %, una cifra que refleja su enorme calidad técnica y su capacidad para participar en la construcción del juego desde atrás.

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Además, Christensen había participado en 4 de los primeros 7 partidos del conjunto azulgrana esta temporada, una continuidad que invitaba al optimismo.

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Sin embargo, una lesión muscular sufrida el pasado mes de septiembre frenó su progresión. Volvió a los terrenos de juego el 8 de noviembre ante el Atlético de Madrid y jugó media hora, pero sufrió una nueva recaída apenas dos semanas después.

Flick no duda de la calidad de Christensen

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El técnico alemán es consciente del enorme potencial que tiene a su disposición. «Cuando Christensen está en plenitud física, es uno de los mejores defensas del mundo», afirmó recientemente.

Una declaración que resume a la perfección la contradicción que rodea al jugador: tiene las cualidades para ser una pieza fundamental e imprescindible, pero no consigue mantenerse sano físicamente.

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La preocupación por su situación no se limita al Barcelona, sino que se extiende también a Dinamarca. Brian Riemer, seleccionador danés, reveló lo afectado que estaba el jugador tras volver a perderse la convocatoria internacional.

«Casi me encontré con un hombre llorando al teléfono. Estaba muy frustrado y disgustado con esta situación», contó Riemer.

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Riemer incluso anunció su intención de viajar a Barcelona para reunirse con Hans Flick y diseñar un plan que permita al defensa recuperarse de forma definitiva.

«Todos queremos lograr el mismo objetivo. No se trata de que Christensen pueda jugar 20 minutos contra Noruega, sino de recuperarlo para que vuelva a ser una pieza importante en nuestra selección durante mucho tiempo», explicó.

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Un problema que afecta a la planificación de futuro

Christensen tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, pero sus problemas físicos condicionan los planes deportivos del club.

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El club estudia reforzar su defensa, y la incapacidad del central danés para mantener la continuidad aumenta la necesidad de contar con alternativas fiables.

El dilema está claro: Christensen tiene calidad y experiencia, además de unas estadísticas que lo sitúan entre los defensas más eficaces con el balón. Pero Flick necesita algo más que talento: necesita jugadores disponibles y capaces de participar con regularidad. Y ese es precisamente el obstáculo que el defensa danés todavía no ha logrado superar.