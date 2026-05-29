Wilfred Genee quiere un día libre a la semana en «Vandaag Inside», al igual que René van der Gijp, aunque reconoce que el asunto es más complejo para él en Talpa.

Desde enero, Van der Gijp solo participa cuatro noches a la semana; los miércoles cede su sitio a otros invitados.

En el pódcast Zolang Het Leuk Is, Rob Kemps le preguntó si seguiría en el programa con el mismo salario pero sin aparecer en la mesa. Genee respondió que, de ser así, probablemente lo haría con menos frecuencia y se tomaría más días libres.

Kemps concluye que el dinero es su principal motivación, pero Genee lo niega y asegura que el asunto es más complejo.

Explica que Talpa valora su presencia más que la de Van der Gijp, pues considera que el programa necesitaría tanto a Genee como a Johan Derksen para seguir adelante.

«Yo también dije en un momento dado: “Pues dadme también un día libre a la semana”. Bueno, en ese momento todos estaban en la misma situación, así que eso no era en absoluto una opción», afirma Genee.

Kemps le sorprende que Genee se muestre tan resignado, y el presentador admite que podría negociarlo en la próxima renovación, planteando a Thomas van Groningen como posible sustituto.

«Veo que Thomas van Groningen podría tomar el relevo sin duda, así que esa posibilidad existe», concluye Genee.