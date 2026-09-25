Lutsharel Geertruida ha abandonado la convocatoria de la selección de Países Bajos, según ha informado el PSV a través de sus canales oficiales.

El defensa ha sufrido una lesión leve. El seleccionador Xavi Hernández no llamará a ningún sustituto, según sabe el PSV.

Geertruida regresa a Eindhoven, donde se centrará en su recuperación y en los próximos partidos del PSV.

El jueves, Geertruida se quedó en el banquillo durante todo el partido del duelo de la Nations League contra Alemania (1-1). Por ello, no tuvo minutos en esta ventana internacional.

En la posición de central derecho, Xavi apostó contra Alemania por Jan Paul van Hecke. El lateral derecho Denzel Dumfries también fue titular.

La competencia para Geertruida en la selección de Países Bajos es fuerte. Jurriën Timber y Jeremie Frimpong también figuran entre las opciones para las posiciones en las que puede desempeñarse el jugador del PSV.

Geertruida suma 21 internacionalidades con la selección de Países Bajos y todavía no ha marcado con la Oranje.