Geert Wilders provoca a Marruecos en vísperas del partido del Mundial contra la selección holandesa

Geert Wilders ya se prepara para el partido Holanda-Marruecos en octavos del Mundial. El líder del PVV publicó el viernes en Instagram una foto burlona.

En la imagen generada por Al, Wilders aparece como árbitro expulsando a un jugador marroquí, mientras dos compañeros protestan al fondo. El político añade: «no pasa nada».

Ya había causado revuelo en este Mundial al publicar junto a una foto de jugadores marroquíes rezando: «F*ck Allah», lo que generó reacciones airadas.

Wilders sigue el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y ha deseado suerte a Holanda: «¡El PVV grita: “Holanda al primer puesto”. Mucha suerte esta noche, Oranje».

El partido se jugará en la madrugada del lunes al martes a las 03:00 en Monterrey (México). Si ganan, en cuartos se medirían a Sudáfrica o Canadá.