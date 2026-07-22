Gavi reacciona de forma llamativa ante la posible suspensión de Leandro Paredes

Leandro Paredes perdió los estribos tras la final del Mundial entre España y Argentina (1-0). Imágenes muestran que Gavi golpeó primero al argentino, quien lo derribó. El español ya reaccionó al altercado.

En un principio, Paredes pareció el principal instigador de la trifulca tras el pitido final. Sin embargo, imágenes previas mostraron que Nahuel Molina golpeó primero a Rodri en el pecho cuando este iba a celebrar el título.

Después, Eric García y Paredes se enzarzaron y el argentino le propinó una patada al español mientras caía. En ese momento, Gavi también intervino. Por ahora no hay sanciones.

Durante la celebración de la selección española en Madrid, Gavi descartó una sanción: «Para ser sincero, no creo que deba ser sancionado».

«Quizá no sea un buen ejemplo para sus hijos, pero el fútbol también tiene un lado violento», relativizó el centrocampista. «Hubiera sido más lógico expulsar a Paredes durante el partido y dejarlo así», concluyó el flamante campeón del mundo.

La FIFA investiga los incidentes y ya trasladó el caso a sus instancias disciplinarias.