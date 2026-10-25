Gavi, jugador del Barcelona, confirmó su disposición a luchar con todas sus fuerzas en el duelo ante el Real Madrid, durante el esperado Clásico en el estadio Camp Nou, subrayando que la ausencia de Vinicius Junior y Dani Ceballos no afectará a su entusiasmo por el encuentro.

Cabe recordar que los Clásicos siempre han sido escenario de momentos de tensión, y Gavi es uno de los jugadores que disfrutan de este tipo de enfrentamientos y no dudan en defender a sus compañeros.

El centrocampista español ha protagonizado numerosos roces con jugadores del Real Madrid, además de repetidos choques con Vinicius Junior, pero este duelo no presenciará nuevos enfrentamientos entre ambos debido a la ausencia del jugador brasileño.

Gavi también se encaró en el pasado con su compatriota Dani Ceballos, quien dejó el Real Madrid rumbo al Real Betis.

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Gavi declaró, en declaraciones a la cadena "ESPN": "¿Será el partido menos emocionante sin Vinicius y Ceballos? No me importa. Es el Real Madrid, y voy a luchar con todas mis fuerzas, independientemente de los jugadores que estén en el campo. Puede que haya jugadores que me caen mejor que otros, o que no me caen bien, pero no considero a nadie mi amigo dentro del campo".

Y el jugador del Barcelona añadió: "Lo único que deseo es darle a la afición la victoria que merece en el Clásico".