Gavi entra en una lista legendaria del Mundial... y la maldición del debut persigue a España

Gavi, estrella de España, entró en una lista histórica de la Copa del Mundo durante el partido contra Cabo Verde, disputado este lunes en el estadio Mercedes-Benz, en la fase de grupos del Grupo H del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según la red de estadísticas Squawka, Gavi es el sexto futbolista en disputar dos Copas del Mundo con 21 años o menos. Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe y Samuel Eto’o.

Según la cuenta «Mr. Sheph», España solo ha estrenado su participación en el Mundial con victoria en cuatro de sus 16 ediciones anteriores.

La primera llegó en 1934 ante Brasil, luego en 2002 contra Eslovenia, en 2006 frente a Ucrania y, finalmente, en 2022 ante Costa Rica.

Además, solo cuatro de las 13 selecciones africanas que disputaron el torneo ganaron su debut: Túnez en 1978, Argelia en 1982, Nigeria en 1994 y Senegal en 2002.

Además, las últimas cuatro selecciones africanas que jugaron su primer partido mundialista antes de 2002 perdieron: Angola, Costa de Marfil, Ghana y Togo en 2006.

El Grupo H, integrado por España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde, se perfila como uno de los más equilibrados y atractivos del torneo.