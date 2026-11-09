La difícil victoria del Barcelona por 2-1 ante el Atlético de Madrid supuso un gran impulso anímico para los jugadores azulgrana, algo que confirmó Gavi, estrella del Barça, tras el encuentro en el Wanda Metropolitano. Gavi habló a los medios del Barcelona y no dudó en subrayar la importancia del triunfo, especialmente teniendo en cuenta el gran rendimiento del equipo en la segunda parte.

Dijo: "Fue una victoria muy importante para nosotros. Fue un partido decisivo para el equipo y estamos muy contentos de haber logrado este triunfo. Ellos tuvieron ocasiones, pero todo se reduce a marcar goles. Supimos aprovechar nuestras oportunidades y estamos orgullosos de la victoria de hoy".

Continuó: "Es una victoria que llegó gracias a todos. Dominamos la segunda parte de forma excelente. Gestionamos bien el partido, y eso es algo importante para nosotros como jugadores jóvenes. Hemos mejorado en muchos aspectos. Estoy muy feliz por el equipo".

Gavi no dudó en señalar que el Atlético de Madrid es "un rival duro porque saben jugar bien contra nosotros".

Y añadió: "Lo demostraron de nuevo hoy. Tienen las herramientas necesarias para hacernos mucho daño. Estos partidos ante el Atlético son muy difíciles. Son como una guerra porque el ambiente es muy tenso, de hecho es el más tenso de Europa. Era muy importante para nosotros lograr la victoria".