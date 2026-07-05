Gavi defiende con vehemencia a Cristiano: «Es uno de los mejores de la historia y puede cambiar el rumbo del partido en cualquier momento»

Javi, estrella de España, defendió a Cristiano Ronaldo antes del duelo de octavos del Mundial 2026.

En una entrevista con «Mundo Deportivo», Gavi afirmó: «España es nuestro rival más difícil hasta ahora. Es un equipo fantástico, con jugadores excepcionales. Debemos seguir el plan del entrenador y trabajar juntos para ganar».

Sobre el duelo en el medio, Gavi añadió: «Ellos tienen un centro del campo magnífico, pero nosotros también contamos con jugadores excepcionales, titulares y suplentes. Nuestra mayor fortaleza es la plantilla, llena de talento. Ojalá lo mostremos en el partido».

Sobre las críticas a Cristiano Ronaldo, y quienes dicen que lastra al equipo, Gavi lo defendió.

«Siempre oigo esos comentarios, pero vienen de gente que no está en su equipo, de los aficionados. Quienes estamos con él le tenemos un gran respeto. Cristiano es uno de los mejores de la historia y puede cambiar un partido en cualquier momento».

Sobre el cruce fortuito con João Cancelo, añadió: «No hemos hablado; los dos estamos concentrados en el partido y pensamos en ganar».

Y añadió: «Es un equipo muy parecido al nuestro; lo más importante es que el equipo se mantenga unido. Al fin y al cabo, creo que eso es lo que nos hace más fuertes, y si seguimos por este camino, sin duda conseguiremos buenos resultados».

Sobre la final de la Liga de Naciones, admitió que la derrota en penaltis puede ser una motivación extra. Creo que fuimos mejores y merecimos ganar, pero en el fútbol gana quien marca más goles. Espero que el martes estemos concentrados y aprovechemos nuestras ocasiones».