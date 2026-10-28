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El exdelantero de la Lazio Hernan Crespo cree que su antiguo equipo tiene la mentalidad necesaria para conquistar su primer título de la Serie A desde la temporada 1999-00, tras la contundente victoria por 6-2 del martes en casa del Sassuolo. La leyenda argentina atribuyó al entrenador Gennaro Gattuso la transformación del conjunto romano y exigió a los detractores del técnico que le pidan disculpas.

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El icono argentino elogia la influencia del entrenador

Crespo está convencido de que la Lazio, aún invicta, puede llegar hasta el final tras sumar 25 puntos en nueve partidos gracias a la goleada del martes ante un Sassuolo que jugó con diez. Gattuso, exentrenador del AC Milan y el Nápoles, fue contratado hasta 2028 por dos años, con opción de ampliación, después de que Maurizio Sarri se marchara al Atalanta. En Roma ha reconstruido su reputación tras dimitir en abril, después de que Italia perdiera ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis de la repesca para el Mundial.

Los visitantes golean a los locales, que acabaron con diez

La última victoria de autoridad de la Lazio comenzó con un gol de Kenneth Taylor en el segundo minuto. Kristian Thorstvedt empató tras una revisión del VAR, pero Gustav Isaksen y Romano Floriani Mussolini devolvieron el control a los visitantes antes de que Thorstvedt fuera expulsado a la media hora por una falta sobre Mattia Zaccagni.

Aunque Sebastiano Esposito recortó distancias, Zaccagni remató de cabeza un centro de Isaksen antes del descanso. En la segunda parte, Tijjani Noslin marcó dos goles desde lejos, pese a que el portero Stefano Turati detuvo los penaltis lanzados por Zaccagni y Davide Frattesi, señalados por una mano de Simone Cinquegrano y una falta de Duje Caleta-Car sobre Isaksen.

Preguntado por Gazzetta dello Sport sobre si la Lazio puede aspirar al Scudetto tras ganar en el campo del Sassuolo, Crespo respondió: «¿Y por qué no? Se ha creado una química especial dentro del grupo y estoy seguro de que todo esto se debe a Rino».

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«Gattuso sabe cómo ganar y, sobre todo, sabe qué cualidades hacen falta. Antes que la táctica y la técnica está el aspecto psicológico: si no tienes la cabeza bien preparada, no llegas a ninguna parte».

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«Mira, Rino ha trabajado la mentalidad de sus jugadores, los ha convencido para hacer determinadas cosas, los ha motivado y, además, es una fuerza que impulsa al equipo. Cuando tienes a un hombre así al mando, haces todo lo posible por satisfacerle: sus chicos pasarían por el fuego por él».

Los rivales de la capital pelean por el título

Preguntado si los hombres de Gattuso merecen liderar la clasificación, tras sus anteriores críticas sobre la selección italiana, Crespo añadió: «Totalmente merecido. Ocho victorias y un empate. ¿Qué más podría haber hecho? De hecho, todos los que le criticaron por su etapa en la selección tendrán ahora que reconsiderarlo y pedirle disculpas... En fin, el fútbol es un mundo extraño...».

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La victoria del martes también deja al líder con cuatro puntos de ventaja sobre la Roma, su rival de la ciudad, que ocupa el tercer puesto con 21 puntos bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini. Al preguntarle cuál de los dos clubes de la capital parece más fuerte ahora mismo, el exdelantero concluyó: «La Lazio es, sin duda, la mayor sorpresa de esta temporada, mientras que la Roma empezó a sentar las bases de lo que vemos hoy ya el año pasado. No voy a mojarme, pero repito lo que dije antes: esta Lazio puede volar».

Los aspirantes al título persiguen al líder invicto

La ventaja de tres puntos de la Lazio en lo más alto se pondrá a prueba el miércoles, cuando el Inter de Milán, segundo clasificado, visite al colista Venezia en su partido de la novena jornada. Independientemente de si el Inter iguala al líder a puntos, el equipo de Gattuso, que marca goles con facilidad, se ha consolidado como un auténtico aspirante al título antes de un otoño cargado de partidos. Mantener su eficacia en ataque y mejorar desde el punto de penalti será clave para sostener su lucha por el Scudetto.