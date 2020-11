Gattuso niega haber tenido problema con Lozano y el Napoli

Los medios italianos mencionaban que existió una discusión en el vestuario del Napoli, tras perder con Milan.

Durante los últimos días, mucho se especuló en que había existido un problema entre los jugadores del y su técnico Genaro Gattuso, después de la derrota a domicilio 1-3 ante el AC MIlan el pasado fin de semana.

Al finalizar aquel compromiso, Rino declaró: "Veo una actitud que no me gusta y me duele", mencionándose que se había encarado con algunos jugadores, sabiendo el fuerte caracter que tiene y lo exigente que es con sus futbolistas.

Sin embargo, el técnico italiano salió a aclarar el malentendido: "No es cierto que tuve una pelea con el equipo como leí en alguna parte, hablé con ellos, no hubo pelea. Después de Milán digo públicamente que la responsabilidad es mía. No le he dado la responsabilidad a los jugadores", aseguró.

Los reportes no especificaron cuál fue la situación específica de Gattuso con Chucky Lozano, recordando que en el pasado existieron críticas públicas del técnico hacia su jugador, al que ya ha elogiado en múltiples ocasiones durante el presente curso.