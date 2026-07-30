Kenneth Taylor ha sido expulsado del entrenamiento del Lazio en la mañana de este jueves. En unas imágenes de Radio Laziale en X se puede ver que el entrenador Gennaro Gattuso aparta al centrocampista del terreno de juego.

Gattuso detiene de repente el entrenamiento y camina, furioso y gesticulando, hacia Taylor. El neerlandés recibe la orden del técnico de marcharse al vestuario, tras lo cual Taylor se quita el peto y se va.

Según Radio Laziale, hubo un intercambio de palabras entre Gattuso y Taylor, tras lo cual intervino el técnico italiano. Aún no se conoce qué provocó la discusión entre entrenador y jugador.

Gattuso fue nombrado a finales de junio por la directiva del Lazio. El excentrocampista del AC Milan fue el sucesor de Maurizio Sarri en el Stadio Olimpico.

Taylor fue fichado en enero procedente del Ajax por cerca de diecisiete millones de euros. El centrocampista suma hasta ahora tres goles y dos asistencias en 21 partidos con el Lazio.

El exjugador del Ajax alcanzó con el Lazio la final de la Coppa Italia la temporada pasada. Allí, el campeón de liga Inter fue demasiado fuerte y se impuso por 0-2.