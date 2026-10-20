Gasperini: «¿United y PSG? En algunas líneas estamos justos de efectivos...»

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, hizo unas declaraciones a Sky Sport tras el 4-0 ante el Slovan Bratislava en la Champions League:





Gasperini, enhorabuena por esta gran victoria.

«Gracias, buenas noches a todos».

Empecemos con la noticia de que Pellegrini se ha retirado por un problema muscular. Mañana, por supuesto, daremos más detalles al respecto. Estos son los partidos que al final parecen fáciles, pero en la Champions no hay nada fácil. Hoy, control total, muchas ocasiones y ningún riesgo. El equipo está bien.

«Sí, por supuesto. Es un equipo que tiene la moral alta, que está bien. Simplemente no debe complacerse demasiado, ¿no? Siempre tiene que hacer las cosas esenciales, jugar con continuidad y, en noches como esta, también puede permitirse ser un poco más preciso».





Las cosas positivas después de la derrota contra el Real: para empezar, la capacidad de reacción del equipo. No se quedó pensando demasiado en aquellos siete minutos, sino que reaccionó enseguida. Y luego está el hecho de que ha institucionalizado las rotaciones. Seis o siete cambios, pero los principios siguen muy arraigados en el grupo. En 180 minutos, esas no son respuestas menores, ¿verdad?

«No, no, son respuestas importantísimas porque el calendario es el que es. Necesitamos que todos, cuando les toque participar, estén a la altura de lo que exige la Roma. Y estas respuestas son importantes porque permiten seguir adelante con confianza y ampliar el grupo de posibles titulares hasta incluir a casi todos».





Sobre los próximos partidos contra el PSG y el Manchester United.

«Sí, lo único que me preocupa un poco es que cada vez que jugamos este tipo de partidos corremos el riesgo de perder a un jugador. Ahora hemos recuperado a Cristante, pero perdemos a Pellegrini. En algunas posiciones estamos realmente un poco justos de efectivos. Ese es el único peligro de estos partidos, que por lo demás son muy esperados, son excepcionales. Para mí son una prueba increíble, pero de estos encuentros siempre sacas, sea cual sea el resultado, algo más de información y, en cualquier caso, la posibilidad de crecer. La Champions es extraordinaria en ese sentido y afrontaremos estos dos partidos con ese espíritu».





La actitud del equipo en estos dos últimos partidos ha sido, en mi opinión, realmente sorprendente en cierto sentido, al menos para mí, porque existía la posibilidad, después de aquel gran partido, yo lo llamo el gran partido contra el Real Madrid… Y, sin embargo, la respuesta de casi toda la plantilla ha sido increíble. Eso demuestra una gran capacidad por su parte, porque creo que se podía pensar que el equipo subestimaría este partido y, en cambio, salió a por todas, con una agresividad realmente emocionante. De verdad, tiene un gran equipo, míster.

«Gracias, gracias. Pero para nosotros era importante hacer un partido serio desde el principio, en parte por la necesidad de sumar los tres puntos y en parte porque en la Champions no hay equipos fáciles de afrontar. Tampoco los hay en la liga, así que imagínese en la Champions. Sin duda estuvimos acertados en la forma de plantear el partido. Hay que decir que también estamos rotando a bastantes jugadores de un partido a otro y eso permite que la mayoría mantenga una buena frescura. En definitiva, al menos no tenemos demasiadas excusas relacionadas con el cansancio, aunque creo que, en realidad, hablar ahora de cansancio por jugar es un poco excesivo, un poco exagerado. Pero al disputar este tipo de partidos también encuentras un ritmo y un estado de forma mejores. Tengo algunos jugadores que en este momento están francamente bien y, mientras sigan así, lo justo es que jueguen».



